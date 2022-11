SILVERSTONE nous propose une nouvelle aliementation : La Extreme 850R Platinum SFX.



SilverStone Technology présente le bloc d'alimentation Extreme 850R Platinum SFX qui répond à la norme de spécification Intel SFX 12V V4.0 et à la norme PCIe 5.0. L'Extreme 850R Platinum dispose également d'un design de câble entièrement modulaire avec des câbles noirs plats et flexibles pour une gestion propre et facile des câbles.







Le SilverStone Extreme 850R Platinum serait le premier PSU SFX à être équipé d'un connecteur PCIe Gen5 12VHPWR pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Le bloc d'alimentation est également équipé de connecteurs PCIe 6+2P pour supporter les cartes graphiques d'ancienne génération.







Caractéristiques :



- Équipé d'un connecteur PCIe Gen5 12VHPWR, conforme à la norme de spécification Intel SFX 12V V4.0

- Certification d'efficacité Cybenetics Platinum.

- Puissance de sortie continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une température de fonctionnement de 50℃.

- Ventilateur FDB 92 mm ultra-silencieux avec fonction de désactivation intelligente du ventilateur et d'extinction différée.

- Les câbles plats flexibles sont beaucoup plus souples pour permettre un pliage plus serré.

- Conception entièrement modulaire.

- Condensateurs électrolytiques entièrement japonais.



SilverStone Technology n'a pas encore annoncé les prix et la disponibilité du nouveau bloc d'alimentation Extreme 850R Platinum PCIe 5.0 SFX. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de SilverStone Technology.



VORTEZ