NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti avec GDDR6X pour remplacer le modèle standard avec GDDR6.



NVIDIA a récemment mis à jour sa gamme de produits avec une variante GDDR6 128 bits de 8 Go du GeForce RTX 3060 (à l'origine 12 Go GDDR6 192 bits), et le RTX 3060 Ti avec une mémoire GDDR6X 256 bits plus rapide de 19 Gbps (à l'origine 14 Gbps 256 bits GDDR6). Nous apprenons que la nouvelle variante RTX 3060 Ti GDDR6X est conçue pour remplacer l'ancienne variante GDDR6. Les partenaires AIC (add-in card) de NVIDIA seraient en train de réduire les commandes de la RTX 3060 Ti originale en faveur de la nouvelle variante GDDR6X. L'aspect le plus frappant de la variante GDDR6X n'est peut-être pas que sa bande passante mémoire soit 35% plus élevée que celle de la RTX 3060 Ti originale, mais qu'elle se vende au même prix.







La nouvelle GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X est basée sur le silicium "GA104" de 8 nm et possède la même configuration de cœur que la RTX 3060 Ti d'origine, avec 4 864 cœurs CUDA, 152 cœurs Tensor, 38 cœurs RT, 152 TMU et 80 ROP ; la même fréquence de boost du GPU de 1665 MHz et, fait intéressant, la même puissance typique de 200 W sur la carte. Ce qui a changé, c'est le passage à une mémoire GDDR6X à 19 Gbps, contre 14 Gbps pour l'original, ce qui donne une bande passante mémoire de 608 Go/s, contre 448 Go/s pour l'original.



TECHPOWERUP