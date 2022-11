Akasa annonce les refroidisseurs de CPU à profil bas SOHO H6L et Alucia H6L.



Akasa, l'un des principaux fournisseurs de solutions actives de refroidissement de CPU, a récemment produit un nouveau refroidisseur de CPU à profil bas, capable de dompter certains des CPU les plus puissants du marché. Le SOHO H6L et l'Alucia H6L ont tous deux un TDP de 130 W, ce qui en fait le choix idéal pour les PC haute performance à petit facteur de forme. 67,2 mm.



Les nouveaux refroidisseurs d'Akasa sont constitués de dissipateurs thermiques de qualité supérieure avec six caloducs pour aider à disperser la chaleur des processeurs. Cela permet un transfert efficace de la chaleur ; les petits refroidisseurs puissants peuvent gérer des processeurs jusqu'à 110 W TDP (tels que Intel i9 12900T, et AMD Ryzen 9 5900). Complétez vos constructions de cartes mères Mini-ITX ou Mini-ITX fines en utilisant ces refroidisseurs haute performance.







La compatibilité n'est pas un problème pour les refroidisseurs SOHO et Alucia H6L, car des kits de montage sont inclus dans chaque emballage pour LGA 1700, AM5, et presque toutes les tailles de socket précédentes (LGA 1200 et 15XX, et AM4). Le mécanisme est facile à installer, il suffit de suivre les instructions du manuel pour configurer le refroidisseur pour chaque type de socket. Le ventilateur SOHO AR inclus avec le SOHO H6L a un anneau aRGB iconique, minimaliste, de style néon, avec plus de 16 millions de combinaisons d'éclairage.



L'aRGB se connecte à l'aide d'un connecteur 5 V à trois broches, et se contrôle de manière transparente à l'aide de tous les principaux logiciels de contrôle RGB tels que Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome et Razer Chroma RGB. Akasa fournit également des contrôleurs aRGB si la carte mère ne les inclut pas, qui sont un excellent complément à toute construction colorée (par exemple, code produit AK-RLD-04).







Si l'espace est encore plus problématique, Akasa a également fabriqué l'Alucia H6LS, qui comprend une version mince du ventilateur Alucia. Celle-ci réduit encore la hauteur, de 67,2 mm à 57 mm, tout en conservant un TDP élevé de 110 W. Pour aller plus loin avec le petit facteur de forme, un refroidisseur compact et puissant est disponible dans l'Alucia H6LS.







Disponibilité et Prix



- L'Alucia H6LS, l'Alucia H6L et le SOHO H6L commencent respectivement à 52.95 euros, 51.95 euros et 55.95 euros (les prix peuvent varier selon le revendeur).

- L'Alucia H6LS, l'Alucia H6L et le SOHO H6L sont disponibles à la commande au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.



TECHPOWERUP