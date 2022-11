CHERRY met de la couleur sur le bureau !

CHERRY, le spécialiste des périphériques de saisie informatique, propose 3 nouveaux coloris élégants à tous ceux qui souhaitent s’offrir la nouvelle souris sans fil GENTIX BT : En plus de la version noire déjà disponible, des modèles "Agave Green", "Cherry Blossom" et "Frosted Silver" apportent désormais un vent de fraîcheur sur le bureau.







Avec style, s'il vous plaît ! Les 3 nouvelles variantes de couleurs sont particulièrement naturelles et discrètes et s'intègrent avec raffinement sur le poste de travail : Le modèle "Agave Green" joue avec les tons de vert pastel que l'on trouve dans la nature, "Cherry Blossom" éveille des sentiments printaniers avec son rose tendre qui rappelle la fleur de cerisier qui lui a donné son nom et "Frosted Silver" reprend, en accord avec la saison actuelle, le jeu de lumière brillant et froid des cristaux de glace et des flocons de neige. Ainsi, les utilisateurs ont non seulement le choix entre 3 notes de couleurs différentes pour leur bureau, mais ils ont également la satisfaction d’opter pour le style dans tous les cas.



Impressionnante à l'extérieur ... et à l'intérieur aussi Non seulement la souris GENTIX BT fait forte impression dans chaque variante de couleur, mais elle répond également à tous les souhaits sur le plan technique : En appuyant sur le bouton Bluetooth® situé sur la partie inférieure, elle se connecte très facilement à 3 appareils au maximum, par exemple un PC, un ordinateur portable, une tablette, un smartphone ou même une Smart TV. Le capteur optique de haute précision peut être réglé sur 2 niveaux via le bouton DPI (1000 dpi ou 2000 dpi) et offre ainsi une précision et une vitesse adaptée pour chaque scénario. La molette de défilement éclairée en bleu renseigne discrètement sur le niveau de résolution choisi ainsi que sur l'état des piles de la souris.



Quatre saisons en une seule charge de batterie Comme les 4 saisons qui se reflètent dans les nouvelles variantes de couleurs de la GENTIX BT, l’autonomie de la souris peut durer jusqu’à 1 an, selon l'utilisation, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les 2 piles AAA fournies. Et grâce à ses parties latérales caoutchoutées et à sa forme qui s'affine vers l'arrière, la GENTIX BT dispose d'une ergonomie parfaite - ce qui permet aux petites comme aux grandes mains de l'utiliser sans se fatiguer.



Disponibilité et Prix La souris CHERRY GENTIX BT, déjà commercialisée en coloris "Noir", sera également disponible en "Agave Green", "Cherry Blossom" et "Frosted Silver" dès la 1ère semaine de janvier 2023 au prix public conseillé de 27,99 € TTC.