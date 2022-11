La B660M Mortar MAX WIFI de MSI pousse le Core i5-13600K d'Intel à un OC impressionnant de 5,8 GHz avec un BIOS spécial.



Les CPU de 13e génération d'Intel ont été lancés avec un grand succès, mais comme la génération précédente, les cartes mères Z790 étaient la seule plateforme à supporter les capacités d'overclocking, laissant de côté les propriétaires de B660. Cependant, MSI a un BIOS spécial qui permettrait aux utilisateurs de retrouver la capacité d'overclocker un CPU Intel Raptor Lake débloqué sur sa carte mère B660M Mortar Max WIFI.







B660 et Overclocking de la 13ème génération ? MSI le rend possible avec sa carte mère B660M Mortar MAX WIFI, jusqu'à 5,8 GHz OC atteint sur Intel Core i5-13600K



Laissez-moi d'abord vous dire pourquoi cette nouvelle est importante pour les propriétaires actuels de la carte mère MSI B660M Mortar MAX WIFI. Lorsqu'Intel a lancé ses processeurs Raptor Lake de 13e génération, ils n'étaient overclockables que sur les cartes mères Z790 ou Z690. Les propriétaires des cartes mères courantes de la série B660, bien qu'elles prennent en charge la génération d'horloge sur quelques modèles, n'étaient pas en mesure d'overclocker les dernières puces en raison d'un verrouillage du BIOS.



Dans la capture d'écran suivante que nous avons pu acquérir, vous pouvez noter que le BCLK peut être ajusté jusqu'à 125 MHz :







Les utilisateurs ne pouvaient aller que jusqu'à 102,9 MHz (BCLK), mais MSI a un BIOS spécial qui permettra à l'utilisateur de dépasser cette limite avec facilité. Le BIOS spécial est 'E7D97IMS.123U24' et peut être téléchargé directement à partir de notre lien d'hébergement ci-dessous (vous pouvez également le télécharger à partir du lien Google Drive ici aussi).



Avec le BIOS par défaut, le CPU ne prend en charge qu'un BCLK allant jusqu'à 102,9 MHz ou une fréquence d'horloge de 5,25 GHz. Si vous utilisez un BCLK supérieur, la carte mère reviendra simplement à l'ancienne version du microcode du CPU (qui ne prend pas en charge les CPU de la 13e génération).



MSI MAG B660M Mortier Max WIFI + Intel Core i5-13600K BIOS Stock (Crédits image : HKEPC) :







MSI MAG B660M Mortar Max WIFI + Intel Core i5-13600K BIOS OC (Crédits image : HKEPC) :















Avec le BIOS spécial, cependant, la carte mère MSI B660M Mortar MAX WIFI peut atteindre un maximum de 113 MHz BCLK avec une tension automatique, permettant une fréquence de 5,76 GHz P-Core et 4,40 GHz E-Core sur le CPU Core i5-13600K d'Intel. Cela représente une augmentation de 660 MHz pour le P-Core et de 500 MHz pour le E-Core avec une tension de 1,25 volt.



Avec une tension légèrement plus élevée, les utilisateurs peuvent même dépasser les 5,8 GHz P-Core et 4,44 GHz E-Core, ce qui est vraiment impressionnant. Ce n'est qu'à 115 MHz que les performances ont commencé à se détériorer puisque le processeur a atteint son TjMax, mais il a tout de même affiché des horloges P-Core de 5,86 GHz et E-Core de 4,48 GHz.



Fréquences du MSI MAG B660M Mortar Max WIFI + Intel Core i5-13600K (Crédits image : HKEPC) :











HKEPC fournit le guide suivant si vous souhaitez planifier un CPU Intel 13e génération Raptor Lake tel que le Core i5-13600K sur la carte mère MSI B660M Mortar MAX WIFI :



- L'overclocking B-CLK n'affectera pas DMI et PCIe, il ne posera donc pas de problème à la stabilité du système, mais la mémoire sera affectée. Si vous activez le profil XMP de la mémoire, n'oubliez pas d'abaisser le multiplicateur de la mémoire.

- Le physique de chaque Core i5-13600K/KF est également différent. Vous pouvez tester lentement sa limite. Si vous envisagez de voyager 24 X 7 pendant une longue période, il est bien sûr préférable de fonctionner de manière stable sans ajouter de tension. Trop, tout est trop le destin est voué à mourir tôt.

- Ce BIOS n'est pas officiellement fourni. MicroCode n'a pas ajouté la 13ème génération du modèle Non-K, et ne peut supporter que la 13ème génération du modèle K du CPU.

- Core i7-13700K/Core i9-13900K a une vitesse d'horloge plus élevée, et l'espace overclocking B-CLK est limitée, donc si je veux jouer B660 B-CLK OC, je vais choisir Core i5-13600K, qui est plus rentable et a une plus grande gamme.



Nous pouvons déjà comprendre pourquoi l'overclocking est verrouillé pour les CPU Raptor Lake de 13e génération d'Intel sur les anciennes cartes mères B660. L'activation de l'OC sur les produits grand public de la génération précédente ne donnera aux utilisateurs aucune raison d'investir dans une carte mère Z790 ou Z690 plus haut de gamme et plus chère. Ils obtiendront les mêmes capacités d'overclocking et les mêmes performances avec leurs cartes existantes et moins chères. Le seul inconvénient est que la MSI MAG B660M Mortar MAX WIFI est limitée à la DDR4 pour le moment et nous avons vraiment commencé à voir les avantages de la DDR5 dans la gamme de la 13e génération. Peut-être verrons-nous MSI lancer un successeur au B660M Mortar MAX WIFI basé sur le chipset B760 au début de l'année prochaine avec un support d'overclocking similaire à un prix fantastique ? Qui sait ?



WCCFTECH