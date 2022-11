Philips dévoile un mini-moniteur LED 27B1U7903 avec prise en charge de Thunderbolt 4.



Les professionnels de la création et les artistes travaillent de multiples façons et recherchent des solutions qui répondent à leurs besoins individuels et spécifiques pour exprimer pleinement leur créativité. Pour les soutenir dans leur travail, ils ont besoin d'un moniteur puissant, capable d'assurer des fonctions d'optimisation des performances, des images de haute qualité et une connectivité confortable.







MMD, le spécialiste de l'affichage et partenaire de licence de marque pour les moniteurs Philips, lance aujourd'hui le Philips 27B1U7903, un moniteur 4K MiniLED Thunderbolt 4 qui combine des performances d'image exceptionnelles avec une connexion sécurisée à un seul câble, utilise des matériaux durables dans ses composants et son emballage, et se présente dans un design élégant. Doté de fonctionnalités performantes pour permettre aux professionnels d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité, le Philips 27B1U7903 est également le premier moniteur Philips à intégrer la technologie Thunderbolt 4 pour une connectivité de nouvelle génération.







Puissance, performances et précision



Les professionnels tels que les directeurs de la photographie, les coloristes, les photographes et les graphistes, qui ont tous besoin d'une très grande précision des couleurs et des détails, seront bien servis par le Philips 27B1U7903. La résolution UltraClear 4K (3840x2160) offre la précision et les détails qu'exigent les applications graphiques CAO et 3D. Sa technologie IPS offre des angles de vision extra larges de 178/178 degrés, et le rétroéclairage MiniLED facilite le contrôle de la luminosité et du taux de contraste. Ce moniteur est également certifié VESA DisplayHDR 1400, ce qui signifie qu'il offre une luminosité de pointe allant jusqu'à 1400 nits, une augmentation significative de la plage de contraste et une gamme de couleurs plus large (1,07 milliard de couleurs) pour faire ressortir des détails et des nuances jusque-là invisibles pour des effets ultra-réalistes.



Un large éventail d'autres fonctions d'amélioration de l'image accroît encore les performances graphiques du Philips 27B1U7903. La technologie Quantum Dot, une technologie innovante de nanocristaux semi-conducteurs, émet précisément de la lumière dans certaines longueurs d'onde pour produire des couleurs vives, dynamiques et éclatantes. La technologie Zero Bright Dot élimine les défauts des points brillants de l'écran LCD, tandis que la technologie SmartUniformity assure une luminosité constante sur l'ensemble de l'écran et qu'une valeur Delta E inférieure à 1 garantit la plus grande précision des couleurs, en plus de prévenir toute différence de couleur entre plusieurs écrans du même type.







Le protocole Thunderbolt 4 est une autre caractéristique phare du Philips 27B1U7903. Il offre une simplicité, une vitesse et une fiabilité que ses prédécesseurs ne pouvaient pas offrir. Que les utilisateurs aient besoin d'un transfert de données rapide comme l'éclair avec un seul câble, d'un divertissement 4K fiable sur plusieurs écrans, d'une puissance impressionnante de 90 W pour charger ou alimenter les ordinateurs portables, d'un chaînage en guirlande simple et puissant pour les configurations multi-moniteurs, ou de la tranquillité d'esprit que procure une sécurité accrue contre les attaques Thunderspy, Thunderbolt 4 offre une véritable mine d'avantages. Et ce n'est pas tout : Thunderbolt 4 est conforme à la norme USB4, ce qui signifie que les utilisateurs sont certains de profiter de la meilleure et de la plus rapide vitesse USB disponible, garantissant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 32 Gbps.



Enfin, le Philips 27B1U7903 est équipé de nombreuses fonctions ergonomiques et durables, telles que le PowerSensor caché qui permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie et la base SmartErgoBase qui permet aux utilisateurs de faire pivoter, d'incliner et de régler la hauteur de l'écran afin d'obtenir la position la plus confortable pour de longues heures de travail ou de jeu.



Caractéristiques principales



- Entrée/sortie Thunderbolt 4 pour la vidéo, l'audio, le transfert de données, Ethernet, l'alimentation, le chaînage en guirlande, etc.

- Écran MiniLED, le plus grand nombre de zones de gradation locale dans un moniteur de 27 pouces (2 304 zones, contre 576 zones habituellement)

- Certification VESA DisplayHDR 1400 pour des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants avec des couleurs, des ombres et des reflets ultra-réalistes dans les jeux et les films.

- Résolution 4K UltraClear pour des détails et une précision extrêmes.

- Design sans cadre sur les quatre côtés et gestion des câbles intégrée pour un look épuré.



"Le Philips 27B1U7903 est le choix idéal pour toutes les professions créatives, car il regorge de fonctions de pointe et de performances. Non seulement il offre des visuels époustouflants avec une précision extrême des couleurs et un souci du détail, mais il inclut également la vitesse, la puissance et la simplicité de la technologie Thunderbolt 4. " - déclare Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead et Senior Brand Manager EU chez MMD Monitors & Displays.



Disponibilité et Prix



Le Philips 27B1U7903 est maintenant disponible à l'achat au prix de 1 384.50 euros. TVA COMPRISE. Pour plus d'informations, visitez la page produit : Cliquez ici.



