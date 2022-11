TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau kit de barrette mémoire : Les Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL30 (AMD Expo) 2x 16 Go.







Corsair est une marque bien connue aux États-Unis et en Europe, en partie grâce à ses boîtes de produits jaunes facilement identifiables. La société est bien implantée sur le marché de l'informatique depuis plusieurs années maintenant, proposant des périphériques de jeu, des lecteurs flash, des SSD, des AIO, du matériel de refroidissement par eau, des alimentations et des ordinateurs complets pré-construits. Bien sûr, n'oublions pas la division mémoire qui connaît un grand succès et qui s'efforce continuellement d'offrir les dernières technologies émergentes avec le service client inégalé pour lequel Corsair est connu.



Maintenant qu'AMD a publié sa première génération de processeurs Ryzen exclusivement DDR5, le taux d'adoption augmente régulièrement tandis que l'offre et la demande s'équilibrent en cette fin d'année 2022. Tout au long de l'année 2023, nous devrions voir les prix continuer à baisser à mesure que le marché s'oriente vers des ventes de DDR5 en plus grand volume. AMD a créé un nouveau profil de mémoire appelé Extended Profiles for Overclocking (EXPO), spécifiquement optimisé pour les nouveaux CPU AMD Ryzen. Cette technologie est également un standard ouvert, qui peut à son tour être implémenté dans les systèmes Intel également.







Corsair offre actuellement un assortiment de produits de mémoire allant des SODIMMs DDR3 pour ordinateurs portables aux mémoires DDR5 pour les passionnés de PC. En utilisant les lignes de mémoire DDR4 bien établies, Corsair présente les produits Vengeance et Dominator en réutilisant les noms et le langage de conception générale pour l'itération DDR5. Les deux produits sont disponibles en RGB, la série Vengeance proposant également des kits de mémoire non-RGB.



Les configurations spécifiques à AMD comprennent des kits de 32 Go (2x 16 Go) et 64 Go (2x 32 Go) avec des fréquences allant de 5200 MT/s à 6400 MT/s. Dans cette revue, nous allons examiner de plus près le kit mémoire Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 AMD. Équipé d'un timing de 30-36-36-76 fonctionnant à 1,4 V pour le profil EXPO 6000 MT/s, il offre une bande passante plus élevée et des gains de performance considérables par rapport à la DDR5 JEDEC 4800 MT/s de base avec une latence CAS de 40 fonctionnant à 1,1 V. Commercialisé exclusivement pour les consommateurs équipés de systèmes AMD, nous allons tester ce kit Corsair Vengeance RGB DDR5 32 Go et voir comment il se positionne par rapport à la concurrence, avec un peu d'overclocking également !



Voici la fiche technique :







