Informations produit - Eclipse G500A D-RGB Tour Midi, verre trempé - noir



- Tour midi avec trois ventilateurs ARGB PWM de 140 mm intégrés,

- Panneau latéral en verre trempé,

- Panneau avant avec grande grille de ventilation en maille pour un flux d'air optimal,

- Refroidissement optimal grâce à l'espace pour jusqu'à sept ventilateurs,

- Possibilité d'installer des radiateurs de 360 mm à l'avant ou dans le couvercle,

- Cartes graphiques d'une longueur maximale de 435 mm possibles,

- Hauteur maximale du refroidisseur CPU de 185 mm,

- Éclairage ARGB intégré à l'avant et sur le côté, contrôleur ARGB inclus.























Tour midi avec refroidissement optimisé et éclairage RGB



Avec le PHANTEKS Eclipse G500A, tu ne fais aucun compromis lorsqu'il s'agit du refroidissement de tes composants. Un total de trois ventilateurs ARGB préinstallés et la façade du boîtier en mesh créent des conditions optimales pour un bon flux d'air.



La partie latérale est en verre trempé et permet une excellente vue sur tes composants installés. Avec l'éclairage ARGB intégré et le contrôleur fourni, tu donnes à ton système le petit plus en le faisant briller de la couleur de ton choix.



Airflow exceptionnel



Lors du développement du Eclipse G500A, PHANTEKS s'est concentré dès le départ sur le refroidissement des composants. Le boîtier est très ouvert et conçu pour un flux d'air sans perturbation. La façade est en mesh et assure ainsi un bon débit d'air. Trois ventilateurs ARGB de 140 mm intégrés à l'avant assurent un bon apport d'air frais pour ton matériel.



En outre, tu as la possibilité d'installer un total de sept ventilateurs de 120 mm ou 140 mm dans l'Eclipse G500A et d'assurer ainsi un refroidissement efficace en continu. La façade peut accueillir trois ventilateurs, le couvercle trois ventilateurs et l'arrière un seul ventilateur.



De nombreuses possibilités de montage pour les radiateurs



Si tu as l'intention d'équiper ton système d'un refroidissement par eau, tu es définitivement à la bonne adresse avec le Eclipse G500A. Tu peux placer au choix un radiateur de 360 mm dans la façade ou dans le couvercle. En outre, un radiateur de 420 mm trouve également sa place à l'avant. Tu peux également installer un radiateur de 120 mm à l'arrière, si tu souhaites par exemple utiliser un petit refroidisseur d'eau AiO pour refroidir ton CPU.



Beaucoup de place pour ton matériel de jeu



Sous le cache du bloc d'alimentation, il est possible de loger au choix deux supports de données de 3,5 pouces ou six de 2,5 pouces. À l'arrière du plateau de la carte mère se trouvent trois supports supplémentaires pour les supports de données de 2,5 pouces.



Pour le matériel gourmand en puissance, des blocs d'alimentation ATX d'une taille maximale de 195 mm peuvent être placés sous le couvercle. Si tu as besoin d'un bloc d'alimentation plus grand, tu peux facilement retirer une cage de disque dur et faire ainsi de la place pour des blocs d'alimentation jusqu'à 250 mm.



Si tu souhaites utiliser une grande carte mère pour tirer le meilleur parti de ton système, l'Eclipse G500A est fait pour toi. Pour une compatibilité maximale, tu peux facilement y loger des cartes mères E-ATX. Il est également possible d'installer des cartes graphiques d'une longueur maximale de 435 mm et des refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 185 mm. Si tu souhaites monter ta carte graphique à la verticale, un support adapté est inclus dans la livraison.



Verre trempé et panneau d'E/S bien équipé



Le boîtier est entièrement en acier moulé. Le panneau latéral est en verre trempé, ce qui offre une excellente vue sur les composants internes. Le panneau E/S est équipé d'un bouton d'alimentation, d'un port audio HD et d'un port microphone, ainsi que de deux ports USB 3.1 de type C et d'un port USB 3.0 de type A pour le transfert rapide de fichiers. En outre, il y a deux boutons pour l'éclairage ARGB. Ils te permettent de régler le mode et la couleur.



Un éclairage RGB associé à un design élégant



Le design de l'Eclipse G500A combiné à la bande LED ARGB sur le couvercle du bloc d'alimentation permet de construire de beaux builds avec d'excellentes performances de refroidissement. Tu peux également brancher l'éclairage sur ta carte mère via un connecteur 5VDG et le contrôler à partir de là. Tu peux ainsi obtenir exactement le look que tu souhaites.



