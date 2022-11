POWERCOLOR nous propose une nouvelle carte graphique : La RX 7900 XTX Red Devil.



PowerColor a une fois de plus présenté sa carte graphique Radeon RX 7900 XTX Red Devil de nouvelle génération qui présente un design à quatre fentes et un refroidisseur à trois ventilateurs.







En début de semaine, PowerColor a présenté sa carte graphique Radeon RX 7900 Red Devil. Le design sera présent à la fois sur les modèles XTX et XT. La dernière image révélée par PowerColor donne un premier aperçu complet de la carte graphique qui semble très puissante et tout aussi grande que les modèles personnalisés de la série GeForce RTX 40 de NVIDIA.







En commençant par les détails, la carte graphique PowerColor Radeon RX 7900 Red Devil series est dotée d'un design à quatre fentes (soit 3,5 ou 3,8 fentes) et d'un tout nouveau design de shroud qui comprend des ventilateurs triples, chaque ventilateur ayant 9 pales et un couvercle de shroud en aluminium qui présente une esthétique agressive avec des accents RGB rouge vif. La carte abritera un PCB personnalisé qui sera alimenté par une interface à triple connecteur 8 broches.







La précédente image teaser de la carte n'a pas révélé grand-chose mais il est possible que nous ayons devant nous la plaque arrière de la carte graphique Radeon RX 7900 Devil de nouvelle génération. La plaque arrière est faite de métal solide et présente un design prismatique avec un grand logo "Red Devil" gravé sur le devant de la plaque. Il s'agit d'une carte graphique haut de gamme qui devrait être très chère, comme toutes les précédentes offres Red Devil de PowerColor. PowerColor a également présenté sa série standard de cartes graphiques Hellhound Radeon RX 7900 qui ont un design à triple ventilateur mais une disposition plus standard de connecteur double à 8 broches.







Il faut noter que si AMD a reproché à NVIDIA d'utiliser un énorme refroidisseur sur sa carte graphique Founders Edition de référence, presque tous les modèles non référencés de la série Radeon RX 7900 qui ont été montrés jusqu'à présent, comme la ASUS TUF Gaming et la série Red Devil susmentionnée, comportent au moins un design à trois ou quatre fentes.



A titre de comparaison :



- Modèle de référence AMD = 2,5 slots,

- ASUS TUF Gaming = 3.63 slots,

- PowerColor Red Devil = >3 slots,

- PowerColor Hellhound = ~3-Slots.



AMD mentionne également qu'il utilise deux connecteurs à 8 broches sur ses cartes. ASUS, quant à lui, utilise des connecteurs triples à 8 broches et c'est également le cas pour la variante Red Devil.







Il n'y a pas d'autres détails fournis pour le moment mais nous attendons plus d'informations sur la carte graphique dans le mois à venir car les AMD RX 7900 XTX & XT seront lancées le 13 décembre 2022.



