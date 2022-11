Dévoilement du clavier mécanique GAMDIAS HERMES M4 Hybrid 65%.



GAMDIAS dévoile le clavier HERMES M4 Hybrid, un clavier mécanique compact au facteur de forme de 65% offrant une connectivité filaire et sans fil. Le clavier utilise des commutateurs mécaniques certifiés par GAMDIAS avec une durée de vie de 50 millions d'actionnements. GAMDIAS n'a pas précisé les spécifications détaillées des commutateurs, si ce n'est qu'il s'agit de commutateurs " rouges ", ce qui suppose des spécifications similaires à celles des commutateurs rouges d'autres marques. Le clavier utilise un design à deux couleurs, des capuchons de touches noirs et blancs, ce qui lui donne une apparence accrocheuse. GAMDIAS n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.







Communiqué de presse



GAMDIAS dévoile aujourd'hui le HERMES M4 Hybrid, un clavier mécanique à 65 % doté d'une connectivité polyvalente et d'un éclairage RVB pour compléter toutes les configurations. D'un seul coup d'œil, le cadre supérieur du clavier est bien défini avec des contours lisses, une finition aluminium élégante, et recouvert de capuchons de touches modulaires à double couleur. Un clavier haut de gamme au facteur de forme de 65 %, dont la qualité de fabrication est sans compromis. Ce clavier de jeu sans fil est doté de modes de connectivité hybrides (filaire sans décalage/sans fil/BT), de commutateurs mécaniques tactiles et d'un éclairage RVB personnalisable de 16,8 millions de couleurs pour illuminer votre configuration de jeu. De plus, avec une batterie robuste d'une capacité maximale de 3000mAh et un logiciel entièrement programmable, le HERMES M4 Hybrid offre des performances durables avec un temps d'arrêt minimal, pour une liberté sans contraintes.



FACTEUR DE FORME UNIQUE DU 65



Aussi compact que le clavier à 60 %, tout en conservant la fonctionnalité et les touches fléchées, le HERMES M4 Hybrid est conçu comme un clavier à 65 % pour optimiser l'utilisation de l'espace. Le clavier hybride met également l'accent sur une esthétique haut de gamme, avec des touches à double couleur noire et blanche et un cadre en aluminium gris bronze lisse et profilé.



CONNECTIVITÉ HYBRIDE



Le M4 Hybrid de HERMES est équipé d'une connectivité hybride durable comprenant un mode sans fil 2,4 GHz sans décalage, un mode filaire Type-C vers A et un mode de basculement compatible Bluetooth jusqu'à 3 appareils. Un câble tressé détachable Type-C vers A est inclus pour une connectivité filaire avec des taux de polling jusqu'à 1000Hz et une charge rapide. Le clavier dispose d'une batterie interne d'une capacité maximale de 3000mAh et offre jusqu'à 266 heures d'autonomie en mode sans fil 2,4 GHz sans rétroéclairage.



INTERRUPTEURS MÉCANIQUES ET ÉCLAIRAGE RGB



Parcourez les champs de bataille avec les commutateurs mécaniques certifiés GAMDIAS, offrant jusqu'à 50 millions de pressions sur les touches tout en fournissant un retour tactile efficace. Le HERMES M4 Hybrid offre 16,8 millions de couleurs ARGB et 18 effets chromatiques intégrés, ainsi que 5 niveaux de luminosité et d'éclairage réglables par touches de raccourci et par logiciel.



ENTIÈREMENT PROGRAMMABLE



Pour personnaliser entièrement le clavier, passez en mode filaire et lancez le logiciel HERMES M4 Hybrid. Le clavier est doté d'une disposition entièrement programmable qui permet une série de personnalisations, notamment l'éclairage RVB par touche, l'affectation des fonctions des touches et les ensembles de macros.



16 CAPUCHONS DE TOUCHES AUXILIAIRES



Pour une personnalisation plus poussée, un jeu supplémentaire de 16 capuchons auxiliaires est inclus dans la boîte. Construisez le clavier à deux couleurs et réassemblez son apparence avec le jeu de touches supplémentaire.







Caractéristiques principales



- Commutateurs mécaniques certifiés GAMDIAS,

- Capuchons de touche à double couleur,

- Anti-ghosting avec N-key rollover,

- Touches Macro personnalisables,

- Câble tressé Type-C vers A,

- Touche Macro personnalisable par logiciel,

- Design métallique texturé avec finition profilée.



Pour en savoir plus sur le clavier mécanique HERMES M4 Hybrid, veuillez consulter le site Web de GAMDIAS : Cliquez ICI.



