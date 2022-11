CORSAIR ajoute des câbles de PSU 600W 12VHPWR Premium à gaine individuelle.







CORSAIR ajoute les câbles Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W pour les alimentations Type-4 de la marque. Les câbles CORSAIR Premium Individually Sleeved 12VHPWR sont disponibles en quatre couleurs : noir, blanc, rouge/noir et blanc/noir. Ces câbles sont conçus pour compléter des PC de jeu aux couleurs spécifiques alimentés par les dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Les câbles comportent un peigne de câble stratégiquement placé près du connecteur 12VHPWR à 16 broches qui réduit la flexion accidentelle du connecteur, soupçonnée d'être l'une des causes de la fusion et de la défaillance du connecteur 12VHPWR.







Câbles à gaine flexible de qualité supérieure



Ce câble de haute qualité fournit une alimentation fiable de votre PSU CORSAIR aux dernières cartes graphiques PCIe 5.0, sans avoir besoin d'un adaptateur 12+4 broches. Les câbles gainés de paracorde à triple couche de maille permettent un acheminement facile des câbles et une esthétique élégante. Disponible en quatre modèles différents.



Compatibilité



Garantie pour une utilisation avec tous les PSUs CORSAIR de type 4. Pour savoir si votre PSU est compatible, consultez la liste de compatibilité des câbles PSU CORSAIR.



CORSAIR n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur les câbles CORSAIR Premium à gaine individuelle 12+4 broches PCIe Gen 5 12VHPWR 600W, rendez-vous sur CORSAIR.com.



VORTEZ