NVIDIA et les OEM mettent à jour le BIOS/UEFI des GPU GeForce RTX 4080/4090.







Rapidement après la sortie des cartes graphiques GeForce RTX 4090 début octobre 2022, les premiers utilisateurs ont fait remonter à NVIDIA et aux marques partenaires un problème d'écran noir lors du démarrage du PC jusqu'à ce que le système d'exploitation et le pilote graphique soient complètement chargés, moment où l'affichage refonctionne alors généralement correctement. Ce problème ne se produit toutefois qu'avec certaines cartes mères.







NVIDIA a rapidement trouvé une solution à ce souci d'écran noir durant le boot et a proposé dès la fin octobre aux OEM un vBIOS correctif pour les GeForce RTX 4090 qui améliore la compatibilité avec le sBIOS (BIOS système) des cartes mères en question. Certains OEM comme Gainward, Palit ou encore PNY ont d'ailleurs aussitôt publié ces nouveaux BIOS sur leur site web.



Mais, jugeant manifestement le problème comme suffisamment gênant, NVIDIA a pour une fois décidé de publier également cette mise à jour des cartes Ada Lovelace directement sur son propre site web. Et bonne nouvelle, ce nouveau BIOS/UEFI ne se destine pas seulement aux cartes GeForce 40 Series Founders Edition mais aussi aux cartes produites et commercialisées par les partenaires OEM (ou AIC). Bref, tout le monde peut profiter immédiatement de cette même mise à jour logicielle ce qui mérite d'être souligné.



Au passage, on apprend sur le site web de NVIDIA que les nouveaux GPU GeForce RTX 4080, dont les premiers exemplaires commencent sans doute tout juste à être livrés et dont les drivers viennent d'être publiés, sont aussi concernés par ce problème au boot et par cette mise à jour du BIOS/UEFI.



Pour appliquer le dernier BIOS, NVIDIA propose le téléchargement de l'outil UEFI Firmware Updater (ou GPU UEFI Firmware Update Tool) qui doit être exécuté directement sous Windows 10/11. NVIDIA recommande de fermer toutes les applications avant de le lancer et de s'assurer que le système ne fait pas de mise à jour en arrière plan à ce moment-là.



Pour ceux dont l'écran reste désespérément vide et qui ne peuvent donc pas démarrer et utiliser cet outil, il est conseillé de mettre à jour le BIOS de la carte mère pour commencer puis éventuellement de passer le BIOS du mode UEFI au mode Legacy/CSM ou encore d'utiliser une autre carte graphique (voire simplement le GPU intégré) pour démarrer et mettre à jour la carte RTX 40.



A noter que ce n'est pas la première fois que les cartes graphiques GeForce sont touchées par un problème similaire d'écran noir au démarrage jusqu'au chargement du pilote. Les cartes GeForce GTX 700/900/10 Series des familles Maxwell et Pascal avaient déjà connu pareille situation ce qui avait nécessité la mise à jour de leur firmware DisplayPort en 2018. Plus récemment en 2021, il en a été de même pour certaines cartes GeForce 30 Series (Ampere) qui ont nécessité une mise à jour des spécifications DisplayID. Cela concernait les GPU GeForce RTX 3060 et GeForce RTX 3080 Ti et même le GeForce RTX 3090 Ti cet été.



Téléchargement



- BIOS NVIDIA UEFI Firmware Updater 1.2 (cartes Founders Edition et OEM) : Cliquez ICI,

- BIOS pour les cartes Gainward GeForce RTX 4090 Séries : Cliquez ICI,

- BIOS pour les cartes Palit GeForce RTX 4090 Séries : Cliquez ICI,

- BIOS 95.02.18.80.B5 pour les cartes PNY GeForce RTX 4090 24GB VERTO Triple Fan Édition : Cliquez ICI,

- BIOS 95.02.18.80.B4 pour les cartes PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan Édition : Cliquez ICI,

- BIOS 95.02.18.80.B3 pour les cartes PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan Édition : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS