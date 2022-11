Présentation du Synology DiskStation DS923+ pour la gestion des données des petites entreprises et des bureaux à domicile.



Synology annonce aujourd'hui le nouveau Synology DiskStation DS923+ à 4 baies, le dernier né de sa gamme Plus de périphériques de stockage tout-en-un pour les utilisateurs de bureaux à domicile et de petites entreprises. Alimenté par le système d'exploitation polyvalent Synology DiskStation Manager (DSM), le DS923+ offre des solutions complètes pour protéger et gérer les données d'entreprise, collaborer facilement sur des documents, accéder à des fichiers à distance et surveiller les actifs physiques, le tout dans un format de bureau compact. Il offre des performances constantes dès sa sortie de l'emballage, avec la possibilité de mettre facilement à niveau le réseau et d'augmenter encore les vitesses de transfert de données grâce à des cartes réseau.







Un stockage efficace qui évolue avec vos besoins



Le DiskStation DS923+ peut servir de solution principale de stockage et de protection des données pour les particuliers et les petits bureaux, ou de nœud de périphérie pour les déploiements multi-sites. Capable de stocker plus de 50 To sur sa configuration compacte à 4 baies, il peut facilement évoluer pour accueillir plus de 120 To sur 9 disques avec une unité d'extension DX517. Les utilisateurs peuvent encore améliorer les performances en passant à un réseau 10GbE et en ajoutant des disques SSD NVMe M.2 via le slot PCIe intégré pour permettre une mise en cache rapide ou créer des pools de stockage all-flash supplémentaires.



Tirez le meilleur parti du stockage sur site



Pour les équipes travaillant à distance et les entreprises opérant sur plusieurs sites, la synchronisation des fichiers site à site permet la mise en miroir du contenu entre les appareils Synology. Synology Drive offre une gestion et un partage intuitifs des fichiers, combinant un accès pratique aux fichiers à distance avec la confidentialité et la propriété à 100% des données du stockage sur site.



Le DiskStation DS923+ permet aux utilisateurs d'utiliser un stockage local haute performance tout en réduisant simultanément l'encombrement grâce à la technologie de cloud hybride. Synology Hybrid Share stocke efficacement les données froides dans le cloud et conserve les fichiers fréquemment consultés en cache sur le périphérique pour un accès à la vitesse du réseau local.



Sauvegarde multicouche



S'assurer que les données critiques ou sensibles sont toujours protégées contre les menaces modernes de cybersécurité est essentiel pour éviter la perte irréversible d'informations précieuses. La suite Active Backup de Synology permet à l'infrastructure informatique, comme les systèmes Windows et Linux, les VM Hyper-V/VMware et les comptes Microsoft 365/Google Workspace, d'être sauvegardée en toute sécurité sur la DS923+ et facilement restaurée en cas de besoin. Pour une redondance accrue, des sauvegardes et des instantanés ponctuels des données stockées sur le NAS peuvent également être créés et envoyés hors site vers un autre serveur ou un service de cloud.



Serveur de surveillance compact



L'appareil peut également servir de système de gestion vidéo à part entière avec la propriété complète des données locales. Surveillance Station de Synology est un puissant VMS qui est actuellement mis en œuvre dans plus de 500.000 sites et les protège. La prise en charge ONVIF flexible et plus de 8 300 caméras IP validées rendent le déploiement simple et facilement adapté aux exigences de chaque site.



Surveillance Station permet de configurer et de gérer facilement jusqu'à 40 caméras grâce à une interface moderne et personnalisable. Pour les environnements plus grands ou à bâtiments multiples, l'option de superposition des plans d'étage et des cartes Google Maps ou OpenStreetMap est disponible pour une connaissance maximale de la situation. Les séquences importantes peuvent être conservées pour une résilience accrue grâce à la prise en charge de la sauvegarde du serveur d'enregistrement, de la gestion multi-appareils et même de l'enregistrement double simultané et crypté de bout en bout sur le cloud Synology C2.



Disponibilité et Prix



Le Synology DiskStation DS923+ est disponible dès aujourd'hui auprès des partenaires et revendeurs Synology dans le monde entier. Le prix est de : 729.90 euros.



