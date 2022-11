TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.51.0.







TechPowerUp publie aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, le célèbre utilitaire d'information, de diagnostic et de surveillance des sous-systèmes graphiques. La version 2.51.0 ajoute un support complet pour la nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080, y compris le support de l'extraction du BIOS des RTX 4090 et RTX 4080. En outre, elle prend en charge la nouvelle variante RTX 3060 Ti GDDR6X, et la RTX 3060 basée sur GA104.



Nous avons ajouté la possibilité de surveiller en temps réel la consommation d'énergie du connecteur ATX 12VHPWR à 16 broches sur les cartes graphiques. Les capteurs de température de la mémoire pour la série RTX 40 ont également été ajoutés. Le nombre de transistors du silicium AD102 a été corrigé. L'analyse DLSS dans l'onglet Avancé ne démarre plus automatiquement et attend que vous sélectionniez d'abord les lecteurs. Il indique désormais correctement qu'une opération de recherche a été arrêtée, lorsque vous cliquez sur "stop". Un problème avec le crash dans le panneau Avancé de Glenfly a été corrigé. Les onglets Vulkan et OpenGL ont des améliorations visuelles.







Les modifications sont les suivantes :



- Ajout de la prise en charge complète de la NVIDIA GeForce RTX 4080.

- Ajout de la prise en charge de la sauvegarde/du téléchargement du BIOS pour les NVIDIA GeForce RTX 4080 et 4090.

- Correction du nombre erroné de transistors sur le GeForce RTX 4090.

- Ajout de la prise en charge de la surveillance de l'entrée d'alimentation à 16 broches

- Correction de la température de la mémoire manquante sur le GeForce 40 Series

- Correction du crash dans le panneau avancé de Glenfly.

- L'analyse DLSS dans le panneau avancé ne démarre plus automatiquement et vous permet de sélectionner les lecteurs à analyser en premier.

- Lorsque l'option "Stop" est sélectionnée dans DLSS Scan, indique correctement que la recherche s'est arrêtée.

- La liste des extensions Vulkan comporte désormais une entrée par ligne.

- La liste des extensions OpenCL contient désormais une entrée par ligne et est triée par ordre alphabétique.

- Correction de la plage négative de Gather Offsets affichée comme un nombre entier positif dans les informations Vulkan.

- Ajout de la prise en charge de NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X, RTX 3060 (GA104-B), MX750 A, RTX A500 Laptop, RTX A4500 Embedded, Tesla T10, Quadro K5100M (GK104-B).



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP