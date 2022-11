Le jeu Streets Of Rage va être transformé en film et les fans de John Wick devraient être ravis.



Streets of Rage est un nom qui fera tourner la tête de nombreux joueurs de la génération X et du millénaire. Il s'agit d'une trilogie de titres à défilement horizontal sortis sur la console Genesis 16 bits de Sega (connue sous le nom de "Mega Drive" à l'échelle internationale), considérés comme l'un des meilleurs titres du genre beat-'em-up. Un quatrième jeu est sorti en 2020 et a reçu un accueil modeste, mais il semble que la franchise ne soit pas encore terminée, car un film est en préparation.







La rumeur en avait parlé plus tôt cette année, mais Variety rapporte maintenant que Lionsgate a officiellement obtenu les droits cinématographiques de la franchise classique de Sega. Cela ne signifie pas nécessairement quelque chose en soi - Lionsgate a les droits pour un film sur Borderlands depuis un certain temps déjà - mais la présence du scénariste et du producteur dont on parle est confirmée : Derek Kolstad, qui a écrit les films John Wick.







M. Kolstad confie à Variety qu'il est ravi de l'idée en tant que fan d'enfance de la série de jeux. Votre auteur peut en témoigner : il a passé de nombreuses heures devant la Sega Genesis branchée à un téléviseur à tube cathodique de 13 pouces à essayer de battre le méchant M. X et son syndicat maléfique. Non, comme beaucoup de vieux jeux, l'histoire de la série originale Streets of Rage n'est pas la plus créative ou la plus intéressante, mais franchement, l'histoire de John Wick ne l'est pas non plus. Une adaptation solide avec de l'action à couper le souffle pourrait certainement porter le film malgré une histoire mince.







Il sera intéressant de voir si l'adaptation de Kolstad reste proche du jeu original, si elle tire des éléments des suites, ou si elle ressemble plutôt au récent 4ème jeu. La trilogie originale met en scène un groupe de flics qui abandonnent leur badge pour se lancer dans la lutte contre le crime, dans la longue tradition des films des années 1970 et 1980 comme Death Wish et Lethal Weapon. Le quatrième jeu est similaire, mais se déroule des décennies plus tard, a un antagoniste différent et moins d'éléments de science-fiction.







Les jeux Streets of Rage 16 bits originaux, connus au Japon sous le nom de Bare Knuckle, ont été développés par un studio appelé Ancient. Il s'agissait essentiellement du musicien Yuzo Koshiro, de sa famille et de ses amis. Il est devenu un nom connu des joueurs de Sega dans le monde entier grâce à la présence de son nom sur les écrans de titres des jeux sur lesquels il a travaillé. Il faut espérer que Kolstad prendra contact avec Koshiro et d'autres membres des Anciens pour obtenir leur avis sur le film.



Variety rapporte que les autres noms attachés au film incluent Toru Nakahara de Sega, dj2 Entertainment, et les Escape Artists. Toru Nakahara était producteur des récents films en live-action Sonic the Hedgehog, qui ont été plutôt bien accueillis, alors peut-être que son implication est de bon augure pour cette franchise classique. Mais ne retenez pas votre souffle : comme le souligne Variety, les films sur les jeux vidéo sont souvent des succès ou des échecs, et généralement de gros échecs.



