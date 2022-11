Mise à jour du firmware du SSD PCIe 4.0 Kingston NV2.







Kingston lançait en octobre 2021 ses premiers SSD M.2 NVMe utilisant l'interface PCIe 4.0 à savoir les modèles KC3000 et FURY Renegade. Ces derniers font appel au contrôleur Phison PS5018-E18 ainsi qu'à de la mémoire NAND 3D TLC de marque Micron gravée sur 176 couches.







Quasiment un an après, en septembre 2022, Kingston a rajouté dans son catalogue le SSD NV2 qui est également de type NVMe PCIe 4.0 x4 mais qui embarque en revanche le contrôleur Phison PS5021-E21T qui offre des performances bien moindres. Du côté de la mémoire, il s'agit de mémoire NAND 3D TLC KIOXIA (ex-Toshiba) BiCS FLASH de cinquième génération sur 112 couches.



Les performances théoriques du NV2 1 To sont de 3 500 Mo/s pour les lectures séquentielles et de 2 100 Mo/s pour les écritures séquentielles alors que les SSD KC3000 et FURY Renegade de même capacité avoisinent les 7 000 Mo/s en lecture et 6 000 Mo/s en écriture. Voilà pourquoi le NV2 est considéré par Kingston comme un modèle d'entrée de gamme.



Si nous parlons aujourd'hui de tout cela c'est parce que le SSD Kingston vient tout juste de bénéficier d'une mise à jour de son firmware numérotée ELFK0S.6 et datée du 14 novembre 2022. D'après Kingston, cette version ELFK0S.6 améliore la gestion des erreurs mais optimise également l'algorithme Garbage Collection (GC) qui permet de réorganiser les données afin de maintenir un bon niveau de performances du SSD en écriture.



Pour information, il s'agit exactement des mêmes améliorations que celles apportées par Kingston au SSD NV1 (PCIe 3.0) l'été dernier même si ces deux produits sont bien différents.



SSD Kingston NV2 supportés par le firmware ELFK0S.6



- NV2 250 Go (SNV2S/250G),

- NV2 500 Go (SNV2S/500G),

- NV2 1 To (SNV2S/1000G).



Le NV2 2 To (SNV2S/2000G) n'est semble-t-il pas concerné par cette mise à jour si l'on en croit les notes de version du firmware...



Comme d'habitude, la mise à jour des SSD Kingston se fait grâce au logiciel de maintenance Kingston SSD Manager (KSM) qui est d'ailleurs tout récemment passé en version 1.5.2.5.



Téléchargement



- Application Kingston SSD Manager 1.5.2.5 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



