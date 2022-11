CORSAIR lance le dock CORSAIR TBT200 Thunderbolt 4.



MILPITAS, CA, 15 novembre 2022 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, annonce aujourd’hui le lancement du dock CORSAIR TBT200 Thunderbolt 4, qui permet aux utilisateurs de profiter via un seul câble d’un large éventail d’options de connectivité pour les ordinateurs portables, les Mac, les PC et les Chromebooks compatibles. Le TBT200 propose pas moins de quatre ports Thunderbolt 4 (dont une connexion hôte) et de nombreuses connexions supplémentaires, notamment HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Ethernet 2,5 Gb, audio 3,5 mm, USB Type C et Type A, etc. Le tout est intégré dans un boîtier élégant, plaqué en aluminium, qui s’adapte parfaitement à n’importe quelle configuration. Qu’il s’agisse de maximiser la connectivité d’une station de travail ou de créer une configuration ambitieuse pour les utilisateurs intensifs, le TBT200 permet de réaliser les configuration les plus exigeantes à l’aide d’un seul câble.







Avec Thunderbolt 4, le TBT200 offre via un seul câble encore plus d’options de connexion pour les ordinateurs portables et les PC actuels les plus avancés. Si avec 40 Gbps, Thunderbolt 4 présente la même bande passante que son prédécesseur, il offre un ensemble de nouvelles options de connexion, notamment la possibilité de connecter jusqu’à trois appareils Thunderbolt simultanément. Les utilisateurs peuvent choisir de connecter leurs écrans avec toute combinaison de HDMI 2.0, DisplayPort ou via les adaptateurs inclus USB Type C vers DisplayPort et USB Type C vers HDMI, ce qui permet de prendre en charge une large gamme de matériel, des téléviseurs 4K aux écrans de production professionnelle.







En plus de ses quatre ports Thunderbolt 4, qui simplifient la connexion de tous vos appareils Thunderbolt en même temps, le TBT200 offre également un très grand choix de ports permettant de connecter presque tous les appareils hérités ou périphériques. Trois ports USB Type A (jusqu’à 10 Gbps de bande passante combinée), un port USB Type C, une prise jack audio combinée 3,5 mm, Ethernet 2,5 Gb et un lecteur de carte SD UHS-II 4.0 peuvent gérer l’armada de dispositifs des créatifs les plus exigeants.



De plus, avec une alimentation hôte pouvant atteindre 96 W, le TBT200 permet de faire fonctionner à plein régime les ordinateurs portables professionnels gourmands en énergie ou de charger simultanément tout un ensemble d’appareils grâce à la technologie Smart Charging.



Logé dans un boîtier en aluminium minimaliste qui présente un slot de sécurité Kensington, le TBT200 s’intègre sans effort à la configuration de station de travail la plus raffinée et il est entièrement compatible avec Windows, Mac et Chromebook, y compris l’utilitaire du dock Thunderbolt, le SuperDrive d’Apple et le clavier sur Mac.



La mise à jour du dock TBT100 DP Thunderbolt 3 est également lancée aujourd’hui. Tout en conservant les célèbres format, design et fonctionnalités du TBT100, le TBT100 DP ajoute deux ports DisplayPort 1.4, chacun capable de piloter un écran 4K60. Le TBT100 DP bénéficie aussi de la bande passante de 40 Gbps de Thunderbolt 3 et d’une pléthore d’options de connectivité, dont Gigabit Ethernet, un lecteur de cartes SD UHS-II, deux ports USB Type C SuperSpeed 10 Gbps et jusqu’à 85 W d’alimentation, soit une gamme complète de ports permettant de connecter votre ordinateur portable ou votre PC via Thunderbolt 3.



Que votre configuration nécessite les options d’affichage étendues de Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 3, les docks CORSAIR associent une connectivité et des performances impressionnantes avec un système de bureau informel.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le dock CORSAIR TBT100 DP Thunderbolt 3 est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR. Le dock CORSAIR TBT200 Thunderbolt 4 arrivera chez les revendeurs et sur la boutique en ligne CORSAIR début décembre.



Les produits TBT200 et TBT100 DP sont vendus avec une garantie de deux ans et sont secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts du TBT200 et du TBT100 DP, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Pour en savoir plus sur le dock CORSAIR TBT200 Thunderbolt 4, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur le dock CORSAIR TBT100 DP Thunderbolt 3 Dock, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR