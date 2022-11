Lian Li lance le boîtier V3000 PLUS, qui offre des possibilités infinies.



LIAN LI Industrial Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de châssis et d'accessoires pour PC, annonce le V3000 PLUS, une tour complète modulaire qui peut être configurée en 3 modes différents. Le mode standard convient aux cartes mères EEB avec un total de 3x radiateurs de 480 mm et 16x disques de stockage. En mode Rotated, le plateau de la carte mère est tourné de 90 degrés, conserve le même support de radiateur et l'installation verticale du GPU. Le mode Dual System permet d'installer le système principal avec un support pour les cartes mères jusqu'à EEB, et un système secondaire avec Mini-ITX. Le V3000 PLUS est disponible en noir, et en janvier également en blanc, au prix de vente conseillé de 499,99 $.























Le V3000 PLUS est compatible avec les cartes mères EEB, jusqu'à 16 ventilateurs de 120 mm, des radiateurs de 480 mm en haut, à l'avant et sur le côté du capot de l'alimentation, et un radiateur de 360 mm au-dessus. Un support de radiateur supérieur amovible, un support de radiateur latéral amovible pour le capotage du bloc d'alimentation et un support de radiateur frontal multi-positions assurent une installation facile et sûre de tout le matériel de refroidissement. Même le plateau de la carte mère peut être retiré pour l'installation des principaux composants à l'extérieur du boîtier.



Mode 2 - Mode rotatif



En mode rotatif, le plateau de la carte mère est installé avec l'E/S arrière située au niveau de la protection du bloc d'alimentation, avec un canal de passage pour les ports vers l'arrière du boîtier. En conservant le même support de refroidissement qu'en mode Standard, le montage vertical du GPU est également pris en charge pour un look de tour. Ce mode permet d'obtenir un look PC unique et une ventilation directe du GPU depuis le panneau avant, garantissant des performances thermiques optimales.



Mode 3 - Mode double système



Avec le plateau de carte mère surélevé, deux systèmes peuvent être installés dans la chambre principale du V3000 PLUS. Jusqu'à des cartes mères EEB sur le plateau du système 1, et une carte mère Mini-ITX au-dessus du boîtier du bloc d'alimentation. Dans cette configuration, il est possible d'installer jusqu'à 11 ventilateurs de 120 mm, 2 radiateurs de 480 mm (en haut et à l'avant), et jusqu'à un radiateur de 280 mm (au-dessus de la protection du bloc d'alimentation). Le support de montage du PSU du panneau arrière peut être remplacé par un double PSU pour une compatibilité de montage ATX et SFX. Le même support peut supporter un GPU vertical monté dans le compartiment du shroud du PSU avec une entrée d'air directe depuis le panneau latéral grillagé.



Stockage extrême



Le V3000 PLUS est une solution idéale pour le stockage de données avec un support pour jusqu'à 16 SSD/HDD. À l'intérieur du boîtier du bloc d'alimentation, 2 cages à disques réglables peuvent accueillir chacune 4 disques durs/SSD. Dans la chambre principale, jusqu'à 4 SSD peuvent être montés. Il est également possible de retirer les supports de montage et de déplacer les cages à disques de la protection du bloc d'alimentation à côté de la carte mère. Et derrière le plateau de la carte mère, 4 plateaux de montage sans toiles pour SSD sont également disponibles pour un stockage supplémentaire.



Accessoires supplémentaires



Les cages à disques peuvent être mises à niveau avec des modules de disques remplaçables à chaud. Chaque plaque arrière prend en charge 2 lecteurs, avec un maximum de 4 modules de lecteur hot-swap pris en charge. Pour une solution GPU verticale en mode Standard, un câble riser de 200 mm (connexion de 90 degrés à 180 degrés) est disponible comme accessoire supplémentaire. En mode double système, le GPU du deuxième système peut être monté dans le compartiment de l'enveloppe du bloc d'alimentation à l'aide d'un accessoire supplémentaire, un câble riser de 240 mm (connexion de 90 degrés à 90 degrés).



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Le V3000 PLUS est disponible en précommande à partir du 18 novembre 2022. Une version blanche du V3000 PLUS sera disponible en janvier 2023. Le prix sera de : 499.90 Dollars.



TECHPOWERUP