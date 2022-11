ASUS dévoile le TUF Gaming et le double GeForce RTX 3060 Ti avec mémoire GDDR6X.



ASUS annonce aujourd'hui de nouvelles versions des cartes graphiques TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti et Dual GeForce RTX 3060 Ti qui disposent désormais de mémoire GDDR6X pour de meilleures performances. La NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti a été un excellent compromis entre le prix et les performances pour la dernière génération de cartes graphiques, et elle a maintenant été améliorée. La mémoire GDDR6X augmente encore les capacités de la 3060 Ti et élargit les options disponibles pour les bricoleurs avertis. ASUS met également à jour la GeForce RTX 3060 avec un nouveau modèle doté de 8 Go de GDDR6 VRAM pour ajouter encore plus de possibilités de mise à niveau et de montage.



La ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6X possède le même design de ventilateur Axial Tech triple, la même plaque arrière en aluminium solide et le même facteur de forme de 2,7 emplacements que son prédécesseur, ainsi que le support de NVIDIA G-SYNC et GPU Tweak III. En complément de cette base solide, l'introduction de la VRAM GDDR6X à ultra-haute vitesse et à correction d'erreurs permet au GPU de fournir plus d'images par seconde que l'itération précédente. Une version overclockée en usine est également disponible, réglée en interne pour s'assurer que les utilisateurs obtiennent les meilleures performances dès la sortie de la boîte.















Des condensateurs robustes de qualité militaire sont soudés au PCB à l'aide du processus de fabrication ASUS Auto-Extreme, garantissant des joints précis et le respect de spécifications rigoureuses tout en évitant toute possibilité d'erreur humaine. En outre, les cartes TUF Gaming sont soumises à un test de validation éprouvant de 144 heures pour vérifier qu'elles sont à la hauteur de leur nom.



Pour les adeptes du format SFF (Small Form Factor) et d'autres constructions qui ne peuvent pas accueillir une carte à triple ventilateur, la ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti 8 Go a également été mise à niveau avec la même mémoire GDDR6X haute vitesse. Comme son nom l'indique, la Dual est une conception à deux ventilateurs, ce qui permet de garder la longueur totale de la carte beaucoup plus courte pour une excellente compatibilité avec un large éventail de boîtiers.



Cette polyvalence est encore renforcée par son épaisseur svelte à deux fentes, ce qui signifie que la ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti 8 Go GDDR6X peut avoir un large accès à l'air frais dans des situations où des cartes plus épaisses pourraient être étouffées. Cette carte est rejointe par une version de la GeForce RTX 3060 avec 8 Go de VRAM GDDR6, disponible avec le même design à double enveloppe.



Des anneaux de barrières autour du ventilateur dirigent le flux d'air directement vers le dissipateur thermique, de sorte que le GPU reste frais en charge. Pour les charges de travail plus légères, la technologie 0 dB désactive complètement les ventilateurs pour un fonctionnement silencieux : ils ne tournent que lorsque la température du GPU atteint 55°C. Une plaque arrière en aluminium donne à la carte un aspect nettement haut de gamme, bien que son prix soit inférieur à celui de ses homologues haut de gamme.



Outre les variantes standard et overclockées de la carte ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti 8 Go GDDR6X, ASUS lance également un tout nouveau modèle blanc de cette carte vénérable. Pour la première fois, les constructeurs ayant un thème blanc en tête ont accès à une carte abordable et compacte capable d'un incroyable gameplay 1080p et 1440p.



Comme sa grande sœur TUF, tous les modèles de la ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6X sont construits avec la technologie Auto-Extreme, qui soude proprement les composants sans intervention humaine pour un résultat final de haute qualité conçu pour résister à l'épreuve du temps. Pour les utilisateurs à la recherche d'une carte graphique haute performance solide comme le roc mais abordable, ne cherchez pas plus loin. La GeForce RTX 3060 est également commercialisée dans une nouvelle version White Dual, dotée de 8 Go de VRAM GDDR6 et partageant le design du capot et du refroidisseur de sa sœur.



TECHPOWERUP