Publication des pilotes Intel Arc Graphics 31.0.101.3802 Game On.



Intel Graphics a publié aujourd'hui la version bêta 31.0.101.3802 du pilote Arc Graphics.



Ces pilotes introduisent l'optimisation Game On (day-zero) pour :





"Sonic Frontiers"





"Marvel's Spider-Man : Miles Morales"





"Call of Duty : Warzone 2.0"





"Dysterra"



Les pilotes améliorent également les performances d'une poignée de jeux tels que "Chrorus", "DiRT 5", "Far Cry 6", "Ghostwire Tokyo", "Gotham Knights", "Marvel's Guardians of the Galaxy" et "Sniper Elite 5", de 3 à 8 %, à des résolutions spécifiques de 1080p ou 1440p.



Parmi les quelques problèmes corrigés avec cette version, citons le scintillement de certaines textures dans le niveau "Cultist Base" de "DOOM Eternal", des performances inférieures à celles attendues dans "Rainbow Six Siege" de Tom Clancy, des problèmes d'éclairage ou de scintillement dans "Death Stranding" Director's Cut", et des lignes de corruption de l'affichage remarquées avec l'activation de 2x MSAA dans "Forza Horizon 5".



Support du pilote Intel Game On sur les cartes graphiques Intel Arc A-series pour :



- Sonic Frontiers,

- Marvels Spiderman : Miles Morales,

- Call of Duty : Warzone 2.0,

- Dysterra.



Amélioration des performances de jeu par rapport au pilote logiciel Intel 31.0.101.3490 sur les produits graphiques Intel Arc A770 pour :



- Chorus : Jusqu'à 3% en utilisant 1440p avec des paramètres Epic.

- Dirt 5 : Jusqu'à 8% en utilisant 1440p avec des paramètres Ultra High



Far Cry 6 :



- Jusqu'à 3% en utilisant 1080p avec les paramètres Ultra preset.

- Jusqu'à 3% en utilisant 1440p avec les paramètres Ultra Preset.



Forza Horizon 5 :



- Jusqu'à 3 % en utilisant 1080p avec les paramètres Extreme.

- Jusqu'à 3 % en utilisant 1440p avec les paramètres prédéfinis High.



- Ghostwire Tokyo : Jusqu'à 7 % en utilisant 1440p avec les paramètres Cinematic.

- Gotham Knights : Jusqu'à 5 % en utilisant 1080p avec les paramètres prédéfinis les plus élevés.



Marvel's Guardians of the Galaxy (Les Gardiens de la Galaxie) :



- Jusqu'à 3 % en utilisant 1080p avec les paramètres prédéfinis Ultra.

- Jusqu'à 3% en utilisant 1440p avec des paramètres prédéfinis élevés.

- Sniper Elite 5 : Jusqu'à 3% en utilisant 1080p avec les paramètres Ultra.



Correction de problèmes liés au pilote



- Doom Eternal (Vulkan) peut présenter une corruption du scintillement sur certaines textures dans la carte "base cultistes".

- Tom Clancy's Rainbow Six Siege (DX11) peut présenter des performances de jeu inférieures à celles attendues.

- Death Stranding Director's Cut (DX12) peut présenter une corruption de l'éclairage ou du scintillement.

- Forza Horizon 5 (DX12) peut présenter des lignes de corruption lorsque MSAA 2x est activé.



Problèmes corrigés liés à Arc Control



- Arc Control peut ne pas démarrer automatiquement après un redémarrage.

- Arc Control peut ne pas apparaître dans la liste des programmes ajoutés ou supprimés après une mise à jour.

- Le branchement à chaud d'un écran secondaire avec Arc Control invoqué peut rendre Arc Control insensible.

- Le branchement à chaud d'un écran avec le périphérique audio Arc Control Studio Capture réglé sur l'affichage audio peut provoquer une erreur lors de la tentative de capture ou de diffusion.

- Le branchement à chaud de périphériques tels que des caméras, des microphones ou des écrans lorsque Arc Control est ouvert peut empêcher Arc Control de réagir.

- Arc Control peut indiquer à tort que Studio Capture est actif lorsque le système est mis en veille pendant l'enregistrement.

- La réinitialisation d'Arc Control aux valeurs par défaut de l'application peut ne pas réinitialiser les modes globaux "Tearing Migration" aux valeurs par défaut.

- Certaines mesures télémétriques d'Arc Control peuvent ne pas correspondre aux applications tierces ou aux fonctions intégrées du système d'exploitation.



