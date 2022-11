GIGABYTE nous propose un nouvel écran PC : Le Gigabyte G24F 2.



Tentez l'aventure gaming avec le moniteur Gigabyte G24F 2 ! Porté par une dalle IPS de 23.8 pouces avec des performances de jeu élevées (1 ms, 165 Hz, FreeSync Premium), ce modèle répondra idéalement à vos souhaits d'exploits à venir.















Le dernier kilomètre pour votre système de jeu



En tant qu'acteur invisible, le moniteur est souvent sous-estimé. La vérité est que les moniteurs forment un effet synergique et font ressortir les meilleures performances des composants du PC. Les moniteurs de jeu GIGABYTE offrent les spécifications et la qualité ultimes, les utilisateurs peuvent vraiment profiter de performances haut de gamme sans avoir besoin d'extravagance.



Temps de réponse 1ms MPRT



Temps de réponse ultra rapide de 1 ms pour une expérience de jeu des plus fluides !



FHD avec 165Hz (OC 180Hz)



Haute résolution et taux de rafraîchissement rapide, vous offrant une qualité d'affichage détaillée et une expérience de jeu fluide !



95% DCI-P3



Un affichage des couleurs fantastique et des couleurs DCI-P3 super larges à 95 %.



Simple mais élégant



L'apparence épurée représente la simplicité de la philosophie de conception de la série gaming de GIGABYTE. Le support robuste et la finition mate sont conçus pour des caractéristiques fonctionnelles et esthétiques qui ajoutent encore aux caractéristiques.



OSD Sidekick



GIGABYTE OSD Sidekick vous permet de définir les options d'affichage avec le clavier et la souris, vous offrant ainsi le moyen le plus simple de régler les paramètres du moniteur.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 22 novembre 2022. Le prix sera de : 219.90 euros.



GIGABYTE