Colorful sort la carte graphique iGame GeForce RTX 4080 Neptune OC-V avec une puissance limite de 470W et un refroidissement AIO.



Colorful a officiellement publié sa carte graphique phare de conception personnalisée basée sur la GeForce RTX 4080 "Ada" lancée plus tôt cette semaine, la iGame RTX 4080 Neptune OC-V. Cette carte est équipée d'une solution de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) montée en usine. Contrairement à d'autres cartes similaires, comme la SUPRIM Liquid X de MSI, la Neptune OC-V repose sur une configuration de refroidissement liquide à 100%, dans laquelle la plaque de refroidissement est la seule source de refroidissement pour le GPU, la mémoire et le VRM ; il n'y a pas de ventilateur supplémentaire sur la carte. La solution de refroidissement implique un waterblock qui tire la chaleur de tous les composants clés sur le PCB, qui est connecté à un radiateur de 360 mm x 120 mm qui est livré avec trois ventilateurs RGB de 120 mm.



















La carte mesure 25,3 cm de long, strictement 2 fentes d'épaisseur, et 17 cm de haut. L'aluminium argenté constitue la coque du refroidisseur et la plaque arrière. Les tuyaux de refroidissement sont recouverts d'une gaine en nylon blanc. Le radiateur en aluminium a un cadre blanc, tout comme les trois ventilateurs. Les roues des ventilateurs sont dépolies et font office de diffuseurs RVB. Le Neptune OC-V est livré avec des vitesses overclockées en usine de 2640 MHz GPU Boost (comparé à 2505 MHz référence). L'aspect le plus intéressant est la limite de puissance, qui est désormais fixée à 470 W (contre 320 W pour la référence).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP