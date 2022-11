Team Group annonce le SSD T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL.



Team Group, a lancé deux nouveaux produits sous sa sous-marque de créateur T-CREATE et sa marque originale Team Group : le SSD T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL équipé d'un dissipateur thermique en graphène breveté et le kit de boîtier pour SSD PCIe NVMe M.2 Team Group EC01 conçu pour une installation sans outils. Que vous ayez besoin d'une expérience créative plus fluide ou d'une plus grande flexibilité de votre SSD M.2, Team Group offre les meilleures solutions aux consommateurs grâce à sa technologie de pointe et ses produits innovants.







La sous-marque T-CREATE a pour vocation d'aider les créateurs à capturer toutes leurs précieuses inspirations grâce à des produits de stockage efficaces et stables. Son SSD CLASSIC PCIe 4.0 DL présente des vitesses de lecture et d'écriture élevées, allant jusqu'à 5 000 Mo/s et 4 500 Mo/s, ce qui réduit considérablement l'attente pour les transferts de fichiers et donne aux créateurs plus de temps pour créer. Pour répondre aux besoins des créateurs qui apprécient la stabilité des performances, Team Group a introduit pour la première fois sa technologie brevetée de refroidissement au graphène dans ses SSD T-CREATE.







Le dissipateur thermique en graphène ultra-fin du SSD CLASSIC DL refroidit considérablement le SSD lorsqu'il fonctionne à grande vitesse. Pour maintenir l'efficacité et la stabilité sur de longues périodes de fonctionnement, il est également équipé de contrôleurs de haute qualité et de micrologiciels personnalisés offrant une excellente stabilité. Les créateurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles et profiter d'une expérience créative fluide et de performances constantes grâce au SSD CLASSIC DL.







En plus de ses offres de SSD, Team Group a élargi sa gamme de produits avec la première sortie du kit de boîtier SSD PCIe NVMe M.2 Team Group EC01, qui prend en charge un large éventail de tailles de SSD PCIe NVMe M.2, notamment les dimensions 2230, 2242, 2260 et 2280, et est doté d'une interface USB 3.2 Gen 2 à haut débit pour des vitesses de transfert de fichiers allant jusqu'à 1 000 Mo/s. Un câble USB-C vers USB-A et des adaptateurs USB-A vers USB-C sont également fournis pour des sauvegardes rapides de fichiers vidéo et audio volumineux et des transferts de fichiers multiplateformes faciles entre ordinateurs, tablettes, ordinateurs portables, téléphones portables et autres appareils.



Le kit de boîtier SSD EC01 a une conception en alliage d'aluminium avec des évents de surface pour offrir d'excellentes performances de refroidissement, et sa structure encliquetable et ses bouchons en caoutchouc sont conçus pour une installation sans outil, permettant aux utilisateurs de transformer leur SSD M.2 PCIe en SSD externe en quelques étapes faciles et d'emporter leurs données en déplacement.



Le SSD T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL est disponible dans des capacités de 1 To et 2 To pour répondre à différents besoins. Il sera d'abord commercialisé dans les magasins nord-américains d'Amazon à la mi-décembre, et le kit de boîtier SSD PCIe NVMe M.2 EC01 de Team Group sera disponible fin novembre sur Amazon et Newegg US. Pour des informations détaillées sur les ventes, veuillez rester à l'écoute des dernières nouvelles sur le site officiel et les canaux de médias sociaux de Team Group.



Disponibilité et Prix







Pour plus d'informations, visitez les pages produits du SSD T-CREATE CLASSIC DL et du kit de boîtier EC01.



TECHPOWERUP