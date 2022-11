ASUS partage son aide-mémoire sur les alimentations, permettant de budgétiser jusqu'à 1200 W pour certaines combinaisons de GPU et de CPU.



L'un des points à retenir de l'annonce par AMD de la Radeon RX 7900 XTX basée sur la technologie Navi 31 est sa faible puissance (355 W) par rapport à la GeForce RTX 4090 de NVIDIA. Bien sûr, on ne s'attend pas non plus à ce qu'elle soit aussi rapide que la carte de NVIDIA, et de toute façon, nous n'avons pas vu la RTX 4090 atteindre sa puissance nominale en jouant régulièrement.







En effet, il semble que les deux cartes soient plus proches que vous ne le pensez en termes de consommation d'énergie, du moins d'après un nouveau guide ASUS repéré par @momo_us sur Twitter. Le document pratique (au format PDF ici) énumère horizontalement quatre catégories de systèmes, puis un éventail de cartes graphiques AMD et NVIDIA sur les dernières générations. Pour chaque combinaison de CPU et de GPU, il indique l'alimentation minimale qu'ASUS recommande.







Il y a plusieurs choses à en tirer, mais la plus intéressante est certainement que le guide place la Radeon RX 7900 XTX dans plus ou moins la même catégorie que la GeForce RTX 4090. Cela signifie que vous allez avoir besoin d'une alimentation de 850 watts au minimum pour ces cartes, ce qui correspond à la recommandation de NVIDIA pour la GeForce RTX 4090. Si vous utilisez un système haut de gamme avec un processeur Core i9 ou Ryzen 9, vous aurez besoin d'une unité de 1000W, et si vous allez HEDT, il vaut mieux sortir le grand jeu.



Comiquement, ni ces cartes ni les GeForce RTX 3090 Ti ou RX 6950 XT (qui sont dans la même catégorie) ne sont les cartes les plus gourmandes de la liste, mais plutôt la version à refroidissement liquide de la Radeon RX Vega 64, pour laquelle ASUS recommande une alimentation d'au moins un kilowatt dans tous les cas. Nous pensons que quiconque possède une de ces cartes encore en service a depuis longtemps trouvé une alimentation suffisante pour son GPU Vega cadencé à chaud.



Il est intéressant de noter que le tableau semble être basé sur les cartes graphiques et les alimentations qu'ASUS vend ; la société ne vend pas de cartes Turing RTX en dehors de la RTX 2060, donc celles-ci ne sont tout simplement pas représentées. De même, vous remarquerez que les alimentations passent de 850W à 1000W ; il existe des unités de 900 et 950W, mais ASUS n'en vend pas, donc elles n'apparaissent pas ici.



HOTHARDWARE