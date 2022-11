La rumeur veut que la NVIDIA GeForce RTX 4060 offre les performances de la RTX 3070 au prix de la RTX 3060 Ti.



Le responsable des jeux pour les produits de bureau de Lenovo a révélé de nouvelles informations concernant la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060.







La NVIDIA GeForce RTX 4060 offrira des performances de jeu et une haute efficacité autour de 350 Dollars.



D'après une déclaration publiée par le responsable de Lenovo, WolStame, sur Weibo, le représentant de la société a vendu la mèche sur la prochaine carte graphique grand public de NVIDIA, la GeForce RTX 4060. La nouvelle carte graphique devrait être lancée l'année prochaine et offrira une augmentation décente des performances, mais devra s'appuyer fortement sur les performances DLSS et RT pour obtenir des gains plus importants.







De nombreux amis m'ont dit d'attendre le 4060, bien que je ne sache pas à quoi ressemble le 4060, laissez-moi faire une supposition.



1. La performance est 20% plus forte que 3060, ce qui est à peu près égal à

3070.

2. La consommation d'énergie est inférieure à celle du 3060. Il est plus facile d'estimer 150-180w.

3. Le prix est environ 10% plus élevé que celui du 3060. Le prix du 3060ti

4. Le dlss3 nvemc a été amélioré.

5. La 618 sortira l'année prochaine



Donc, si mon hypothèse est bonne, il n'y a pas besoin d'attendre le 4060. J'ai passé plus de six mois sur le 3060ti pour acheter un 3070 et revenir. Quel est l'intérêt ? C'est mieux d'acheter une mine maintenant Card 3080 play.



Wolstame via Weibo (Machine Translated)



Les détails de la rumeur suggèrent que la NVIDIA GeForce RTX 4060 serait 20% plus rapide dans les jeux que la RTX 3060 et se situerait à peu près au même niveau que la RTX 3070. Il n'est pas mentionné s'il s'agit de la version standard ou de la version Ti de la 3060 à laquelle la 4060 a été comparée. Le prix a également été augmenté de 10%, donc si nous considérons le MSRP de la RTX 3060 à 329 $ US (lancement), nous pouvons nous attendre à un prix proche de 350 $ US. C'est 50 $ US de moins que la RTX 3060 Ti (399 $ US MSRP), et 150 $ US de moins que la RTX 3070 (499 $ US MSRP).



Il est également souligné que la NVIDIA GeForce RTX 4060 offrira une grande efficacité énergétique avec un TGP d'environ 150-180W. Actuellement, la RTX 3060 est évaluée à 170W et le modèle Ti est évalué à 200W. Donc, si nous finissons par obtenir les performances de la RTX 3070 à 150W, cela représenterait une énorme augmentation de l'efficacité d'une génération à l'autre. En outre, les RTX 4090 et RTX 4080 ont prouvé que les chiffres TGP sont la puissance potentielle maximale qu'une puce graphique peut consommer et les deux cartes n'atteignent jamais ce chiffre pendant les charges de travail de jeu.



Enfin, bien que l'augmentation de 20 % des performances par rapport à la série RTX 3060 soit faible, la carte tirera parti de DLSS 3 et de capacités de ray tracing améliorées qui augmenteront encore ses performances par rapport à son prédécesseur. La carte devrait être mise en vente l'année prochaine vers la mi-2023, après le lancement de la RTX 4070 Ti début 2023.



Harukaze5719 WCCFTECH