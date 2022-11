Drivers NVIDIA GeForce 526.98 : RTX 4080, Spider-Man, DLSS 3 en V-Sync/G-SYNC, HDR10+ GAMING, DirectStorage 1.1...







Lors de la sortie, fin octobre, des drivers 526.47 basés sur la branche R525 et qui remplaçaient bien rapidement la branche R520, nous nous étonnions du peu de nouveautés de cette mise à jour, pourtant censée être majeure. Il s'agissait pour rappel uniquement du support du jeu Sackboy : A Big Adventure et de deux nouveaux GPU dans la famille GeForce RTX 3060.







En fait, NVIDIA n'avait pas encore tout dit au sujet de cette branche R525 et ce n'est que dans les release notes de la nouvelle version 526.98 de ce jour que nous prenons la pleine mesure de cette évolution logicielle.



Beaucoup de nouveaux jeux supportés avec les technologies NVIDIA



Pilote certifié Game Ready oblige, c'est tout d'abord du côté du support de nouveaux jeux qu'il faut se tourner. NVIDIA explique en effet que ce pilote 526.98 ajoute le support du titre Marvel's Spider-Man : Miles Morales tout comme AMD hier sachant que le jeu ne sera pas disponible avant le 18 novembre 2022.



NVIDIA précise que Marvel's Spider-Man : Miles Morales est d'ores et déjà compatible avec la technologie Deep Learning Super-Sampling 3.0 (DLSS 3.0) pour les GPU GeForce 40 Series uniquement car les GeForce 20/30 Series doivent se contenter du DLSS 2 Super Resolution. Les fonctions Ray Tracing (effets de lumière et d'ombrage) et Reflex (réduction de la latence) sont également au menu de ces drivers 526.98 pour Marvel's Spider-Man : Miles Morales.



Le titre Warhammer 40 000 : Darktide est également pris en charge par ce pilote ou du moins sa version bêta en pré-commande car le jeu ne sera commercialisé que le 30 novembre 2022. Pour autant, NVIDIA indique que ces drivers supportent les fonctions maison DLSS 3, Ray Tracing, Reflex mais aussi RTX Global Illumination (RTXGI).



Parmi les nouveaux jeux supportant DLSS 3 avec les RTX 4080/4090, on peut aussi parler de WRC Generations - The FIA WRC Official Game. Le jeu Monster Hunter Rise : Sunbreak profite, lui, de la compatibilité avec l'anticrénelage DLAA ce qui ne concerne que les cartes RTX équipées des fameux Tensor Cores.



On peut continuer cette liste avec World of Warcraft : Dragonflight qui profite d'optimisations de performances et de compatibilité grâce à ces drivers 526.98.



Nouveaux profils OPS



La liste des jeux disposant d'un profil Optimal Playable Settings (OPS) dans l'application GeForce Experience s'allonge avec les jeux ci-dessous :



- A Plague Tale : Requiem,

- Call of Duty : Modern Warfare II,

- Dakar Desert Rally,

- Diablo Immortal,

- Marauders,

- PC Building Simulator 2,

- UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection.



Le GPU GeForce RTX 4080 supporté



Un mois après la carte ultra haut de gamme GeForce RTX 4090, NVIDIA lance aujourd'hui la GeForce RTX 4080 toujours basée sur la microarchitecture Ada Lovelace et qui, comme vous le savez, n'existe plus qu'en une seule déclinaison dotée de 16 Go de mémoire GDDR6X car la version 12 Go a été annulée.



Ces drivers GeForce Game Ready 526.98 sont donc les premiers à supporter le GPU GeForce RTX 4080. Nous n'allons pas nous étendre énormément sur ce GPU mais par rapport au RTX 4090 le nombre de cœurs CUDA passe à seulement 9 728 (contre 16 384). En revanche la fréquence Boost est quasiment identique (2,51 GHz contre 2,52 GHz) et la mémoire est donc de 16 Go contre 24 Go pour le RTX 4090.



Le DLSS 3 compatible V-Sync sur les écrans G-SYNC



Ces drivers 526.98 ajoutent également des améliorations intéressantes comme la compatibilité du nouveau mode DLSS 3 (désormais si cher à NVIDIA) avec la synchronisation verticale V-Sync sur les moniteurs et TV G-SYNC ou G-SYNC Compatible. Bref, les acquéreurs d'une GeForce RTX 4080/4090 pourront maintenant profiter d'excellentes performances grâce au DLSS 3 sans pour autant avoir une image présentant des déchirures.



Nouveaux moniteurs et TV G-SYNC Compatible



Puisque nous parlons de la technologie G-SYNC justement, ces drivers GeForce 526.98 ajoutent la certification G-SYNC Compatible à plusieurs moniteurs et téléviseurs supplémentaires :



- AOC AGON AG275QX,

- AOC AGON AG325QX,

- AOC AGON PRO PD27S,

- AOC Q32G3WG3,

- ASUS ROG Swift PG42UQ,

- ASUS ROG Strix XG32UQ,

- ASUS TUF Gaming VG249QM1A,

- CORSAIR XENEON 32QHD240,

- Eve Spectrum ES07D02,

- Philips 27M1N5900,

- Philips OLED907,

- Philips OLED937.



La norme HDR10+ GAMING supportée



Début janvier 2022, le fabricant Samsung, membre éminent du consortium HDR10+ Technologies, présentait officiellement la norme HDR10+ GAMING censée offrir un meilleur rendu visuel des jeux vidéo sur les téléviseurs et moniteurs compatibles grâce à l'usage de la fonction Source Side Tone Mapping (SSTM) qui est utile lorsque plusieurs sources utilisent des formats différents (SDR/HDR) par exemple chez les streamers. Accessoirement, les écrans certifiés HDR10+ GAMING peuvent automatiquement activer le mode faible latence et supportent l'affichage à fréquence variable (VRR) à une résolution et à une cadence élevée (4K @ 120 Hz).



Si nous parlons aujourd'hui du HDR10+ GAMING, c'est car cette norme est désormais supportée par les cartes graphiques NVIDIA GeForce grâce aux drivers 526.98 et à l'API NVIDIA (NVAPI V2). Les jeux et les écrans doivent aussi être certifiés HDR10+ GAMING pour que ce mode fonctionne.



Support des API CUDA 12, DirectStorage 1.1 et RTX IO Vulkan Extensions



Les drivers GeForce R520 d'octobre ajoutaient le support de l'API CUDA 11.8 mais NVIDIA ne compte pas en rester là et propose déjà dans ce pilote la version 12.0 de son API maison qui permet d'exploiter la puissance des GPU GeForce pour accélérer toutes sortes de calculs et de tâches. D'ailleurs, NVIDIA profite du lancement de CUDA 12.0 pour annoncer la prise en charge des logiciels NVIDIA RAPIDS et NVIDIA Learning Deep Learning sous Windows 11 via la couche Windows Subsystem for Linux (WSL) grâce à ces drivers ce qui permettra par exemple aux étudiants en intelligence artificielle possédant une simple carte graphique GeForce RTX d'accéder facilement à ces deux ressources. Ils ne fonctionnaient jusqu'à présent que sous Linux.



Le support d'une autre API fait également son apparition dans ces drivers 526.98. Il s'agit de l'API DirectStorage 1.1 dont les spécifications finales ont été dévoilées par Microsoft la semaine dernière. Pour rappel, l'API DirectStorage permet aux jeux DirectX 12 d'accéder au support de stockage (idéalement un SSD NVMe) directement via le GPU pour accélérer le chargement de certains éléments comme les textures. La version 1.1 de DirectStorage ajoute la possibilité pour le GPU d'accélérer la décompression de ce contenu qui doit être au format sans pertes open source GDeflate (basé sur le format Deflate) d'où des temps de chargement encore plus courts.



Evidemment, le jeu, le système Windows et le pilote graphique doivent supporter DirectStorage 1.1 et la décompression GPU pour en profiter. D'après Microsoft, c'est normalement le cas de tous les GPU DirectX 12 supportant le Shader Model 6.0. Dans la pratique, NVIDIA indique que la compatibilité de DirectStorage 1.1 est limitée aux seuls GPU GeForce RTX 20/30/40 Series...



Le support de DirectStorage 1.1 chez NVIDIA se fait au travers de la suite de technologies maison existante RTX IO justement créee par NVIDIA en 2020 pour faciliter aux développeurs l'accès au stockage par le biais du GPU. Au passage, NVIDIA profite du support de DirectStorage 1.1 et de cette mise à jour de RTX IO pour proposer les RTX IO Vulkan Extensions qui permettent également de faire décompresser du contenu GDeflate par le GPU mais ce coup-ci dans les jeux et applications basés sur Vulkan 1.3.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 526.98 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Quelques exemples de jeux :



- Marvel's Spider-Man: Miles Morales - PC Features Trailer/PC Games : Cliquez ICI,

- Warhammer 40,000: Darktide/Official RTX Trailer : Cliquez ICI,

- WRC Generations/Launch Trailer : Cliquez ICI,

- Monster Hunter Rise: Sunbreak - A Kingdom's Savior (Nintendo Switch & Steam) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS