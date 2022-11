BIOSTAR nous propose une nouvelle carte mère : La Z790A-SILVER.



BIOSTAR présente la carte mère Z790A-SILVER sous la série SILVER, mais elle est visuellement noire. Elle semble être une carte mère Intel Z790 d'entrée de gamme proposée par la marque avec ses dissipateurs de taille modeste et son PCB très exposé. Bien qu'elle soit livrée avec des antennes Wi-Fi, elle ne dispose pas d'un module Wi-Fi préinstallé et devra être acheté séparément par le constructeur. Elle est dotée de trois emplacements M.2 pour SSD NVMe et de quatre connecteurs USB 2.0 apparemment inutiles, pour les ports USB d'entrée/sortie en façade des boîtiers. La carte mère est équipée d'un port LAN 2,5 GbE.







Communiqué de presse



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants actuels de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, est ravi de présenter sa série SILVER, la carte mère Z790A-SILVER. Construite autour de la plateforme Intel Z790, la Z790A-SILVER est une pièce maîtresse de la technologie conçue pour servir fidèlement les joueurs, les créateurs de contenu et les utilisateurs occasionnels.



Avec la prise en charge des processeurs Intel Core de 12e et 13e génération, une interface de mémoire vive DDR5 à quatre DIMM et un emplacement PCIe 5.0x16 adapté à la nouvelle carte graphique, elle constitue le choix idéal pour une plate-forme de jeu robuste qui transforme les joueurs moyens en véritables champions.



En tant qu'extension de la gamme de cartes mères de la série RACING de BIOSTAR, la Z790A-SILVER présente une construction robuste et un style hérité de ses prédécesseurs, avec les bandes RACING classiques sur son PCB et les blocs de refroidissement de couleur argent.



PCIe M.2 4.0 et SATA III (6Gb/s) sont les technologies de stockage choisies pour la carte mère Z790A-SILVER. Elles sont très stables et efficaces pour n'importe quelle tâche, avec des ports supérieurs USB 3.2 (Gen2) type-C et USB 3.2 (Gen2) type-A pour des transferts de données d'une rapidité fulgurante.



Les fonctions de sécurité intelligentes de BIOSTAR sont une évidence sur les cartes mères de la série SILVER, et la Z790A ne fait pas exception. La technologie innovante DIGITAL PWM de BIOSTAR et les circuits intégrés de pilotage Dr. MOS assurent une alimentation supérieure, une efficacité énergétique et des performances améliorées à des fréquences de commutation plus élevées.



En outre, la protection contre le refroidissement M.2, la protection ESD et la protection OC / OV / OH protègent le système contre la surchauffe et les dysfonctionnements électriques critiques, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie du matériel.



La carte mère Z790A-SILVER utilise le chipset Realtek RTL8125B LAN supporté par 2.5Guard de BIOSTAR, offrant des vitesses de transfert de données 2,5x plus élevées avec une protection contre les surtensions électriques et les décharges de foudre.



Un port HDMI (HDMI 2.1) et un port DP (DP1.2) pour une sortie vidéo 4K sont quelques-unes des caractéristiques du panneau E/S arrière de la carte mère Z790A-SILVER. BIOSTAR a prêté une attention particulière aux détails concernant la fonctionnalité conviviale, en incluant un bouton SMART BIOS UPDATE et un port USB SMART BIOS pour que les utilisateurs puissent mettre à jour leurs patchs BIOS essentiels sans problème.



Pour conclure, la Z790A-SILVER est la carte mère de jeu la plus vendue de BIOSTAR, conçue pour les utilisateurs hautement compétitifs qui recherchent la carte mère la plus performante capable de libérer tout le potentiel des derniers processeurs, cartes graphiques et mémoires vives du marché.



BIOSTAR présente cette carte mère comme sa "carte mère de jeu la plus vendue", alors qu'elle vient tout juste d'être annoncée. BIOSTAR n'a pas révélé le prix de détail suggéré de cette carte mère au moment où nous écrivons ces lignes.



Pour en savoir plus sur cette carte mère, consultez le site Web de BIOSTAR.



VORTEZ