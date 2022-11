Drivers AMD Software Adrenalin 22.11.1 pour Call of Duty : Warzone 2.0.







Quelques jours seulement après le jeu de tir à la première personne Call of Duty : Modern Warfare II, l'éditeur Activision et le studio Infinity Ward nous proposent déjà un nouvel opus de la saga Call of Duty à savoir Call of Duty : Warzone 2.0 qui est directement dérivé de CoD MW2 si ce n'est qu'il s'agit cette fois d'un jeu de battle royale jouable gratuitement par tous.







Si AMD et NVIDIA proposent déjà des drivers spécialement optimisés pour Call of Duty : Modern Warfare II, on pourrait penser qu'il n'y aurait pas besoin de mise à jour spécifique pour Call of Duty : Warzone 2.0 étant donné qu'ils utilisent exactement le même moteur 3D IW 9.0 (issu d'Id Tech 3) et les mêmes technologies graphiques mais il n'en est rien.



AMD vient en effet de publier de nouveaux drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.11.1 visant à ajouter la pleine compatibilité de ses cartes graphiques Radeon avec Call of Duty : Warzone 2.0. Il faut donc déjà repasser par la case téléchargement et installation si vous envisagez d'essayer Call of Duty : Warzone 2.0.



A noter également le support par ces drivers AMD 22.11.1 du jeu d'action-aventure Marvel's Spider-Man : Miles Morales qui est disponible sur console PlayStation depuis deux ans mais dont l'édition PC Windows débarque seulement le 18 novembre 2022.



Pour finir, plusieurs bugs sont corrigés par les drivers AMD Software 22.11.1 comme l'absence des lignes de prédiction dans World Of Warships avec les GPU Radeon RX 6000 Series, le bip sonore avec la fonction Radeon Anti-Lag, les corruptions graphiques dans les applications OpenGL avec l'anticrénelage MSAA, la fréquence mémoire anormalement élevée des cartes Radeon RX 6000 Series avec plusieurs moniteurs ou encore des objets manquants dans le logiciel Edificius.



En revanche, aucune trace dans ces drivers des GPU Radeon RX 7900 XT/XTX (RDNA 3) qui ne seront toutefois pas disponibles avant le 13 décembre 2022. Mais AMD ne se privera pas d'ici là de nous proposer d'autres mises à jour logicielles pour les prendre en charge.



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.11.1 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



