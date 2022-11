FRACTAL DESIGN nous propose un nouveau boitier PC : Le Fractal Ridge Slim.



Fractal présente le boîtier Ridge pour jeux et HTPC qui présente un facteur de forme mince avec deux options d'orientation tout en supportant des cartes graphiques jusqu'à 335mm de long. Le Fractal Ridge est proposé dans les couleurs noir et blanc. Il est livré avec une carte riser PCIe 4.0 pré-installée pour les cartes graphiques. Pour le refroidissement, le Fractal Ridge est livré avec deux ventilateurs 140mm PWM Aspect pré-installés. La face avant est dotée d'un panneau à mailles dans lequel trois ventilateurs de 80 mm peuvent être installés pour le refroidissement.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Communiqué de presse



Ridge est un boîtier compact et épuré, conçu pour s'intégrer parfaitement aux espaces de vie et aux rituels quotidiens. Développé pour le jeu et le divertissement, Ridge offre une compatibilité généreuse dans un format peu encombrant. Il peut abriter des GPU d'une longueur maximale de 335 mm et peut accueillir jusqu'à quatre disques durs de 2,5 pouces.



Une accessibilité sans compromis et un aménagement intérieur bien structuré font de la construction dans Ridge une expérience intuitive. Et pour vous faciliter encore plus la tâche, Ridge inclut une carte riser PCIe 4.0, deux ventilateurs Aspect PWM de 140 mm et un port USB type-C.







Pour un fonctionnement fluide, Ridge dispose d'une ventilation sur les six côtés du boîtier, y compris un filet frontal en tissu et des panneaux supérieurs, inférieurs et latéraux perforés. Il peut également être placé horizontalement ou verticalement, avec deux pieds inclus, pour s'intégrer de manière flexible dans les espaces de jeu et de divertissement.



Évolution du format mince, Ridge a été développé en collaboration avec des amateurs de jeux et de divertissements pour améliorer subtilement leurs maisons et améliorer l'expérience du PC à petit facteur de forme.



Disponibilité



Les boîtiers Fractal Ridge sont désormais disponibles chez les revendeurs partenaires. Pour en savoir plus sur le Fractal Ridge, Cliquez ICI.



