TECHPOWERUP nous propose NVCleanstall en version 1.14.0.



TechPowerUp présente aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp NVCleanstall, l'utilitaire par excellence pour mieux contrôler les processus d'installation et de mise à jour du logiciel NVIDIA GeForce. NVCleanstall vous donne un degré de contrôle bien supérieur sur les différents composants de pilotes de bas niveau que vous souhaitez installer ou ignorer, en vous permettant de désactiver les éléments dont vous n'avez pas besoin, comme la télémétrie. Ces options ne sont pas disponibles dans la page "Installation personnalisée" de l'installateur NVIDIA. Notre dernière version 1.14.0 apporte quelques changements pratiques.







Nous avons corrigé un problème qui empêchait la vérification de la mise à jour des pilotes de fonctionner. Nous avons ajouté la possibilité de ne pas perturber une session de jeu active lorsqu'une nouvelle version des pilotes GeForce est détectée, et d'attendre la fin de la session de jeu avant de vous inviter à effectuer la mise à jour. NVCleanstall déconstruit et reconstruit le logiciel GeForce selon vos spécifications exactes, si la reconstruction de la signature numérique de ce dernier échoue en raison de la désactivation du service KeyISO, un message d'erreur approprié s'affiche désormais. Le message d'erreur "pilote non signé" de Windows peut maintenant être ignoré lorsqu'un mode de signature compatible EAC est sélectionné. Téléchargez NVCleanstall à partir du lien ci-dessous.



Le journal des modifications est le suivant :



- Correction de la vérification de la mise à jour des pilotes qui ne fonctionne pas,

- Lorsqu'une mise à jour du pilote est détectée, essayez de ne pas perturber le jeu et de retarder l'affichage de la fenêtre de notification.

- Si la reconstruction de la signature numérique échoue en raison de la désactivation du service KeyIso, un message d'erreur approprié est affiché,

- Ajout d'une option pour ignorer l'avertissement "pilote non signé", lorsque le mode de signature compatible EAC est sélectionné.



- Téléchargement : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP