TECHPOWERUP nous propose un test d'une nouvelle carte graphique : L'ASUS GeForce RTX 4080 STRIX OC.







L'ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC est la version refroidie par air et overclockée en usine de la GeForce RTX 4080 "Ada" lancée aujourd'hui, et la tentative de la société de battre la NVIDIA Founders Edition sur le plan esthétique. Des surfaces métalliques multi-tons de qualité supérieure et un ensemble cyberpunk-esque de formes dissimulant des éléments LED RVB, créent quelque chose qui élève vraiment l'apparence de votre PC de jeu. Il s'agit également de la RTX 4080 custom-design la plus grande physiquement que nous ayons dans notre large sélection de revues de cartes graphiques custom-design publiées pour vous aujourd'hui.



NVIDIA a conçu la GeForce RTX 4080 "Ada" avec les mêmes objectifs de conception que son produit phare lancé le mois dernier, la RTX 4090. Avec cette carte, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu d'aujourd'hui en 4K Ultra HD avec des paramètres maximaux, y compris le ray tracing, mais à un prix plus acceptable de 1200 $ (prix de base de NVIDIA), soit 25% de moins que la RTX 4090. Bien sûr, les partenaires comme ASUS ont fait une tonne de valeur ajoutée, et donc leurs conceptions personnalisées haut de gamme auront un prix plus élevé. Cet ASUS ROG Strix, par exemple, est vendu au prix de 1550 $, ce qui est juste 50 $ de moins que le prix de base de la RTX 4090.







La RTX 4080 succède à la fois à la RTX 3080 10 Go et à la RTX 3080 12 Go. Il s'agissait à l'origine de la RTX 4080 16 Go, avec une variante 12 Go plus abordable de 900 $ qui devait être lancée aujourd'hui, mais que NVIDIA a décidé de ne pas lancer en raison d'un problème de marque. La RTX 4080 16 Go a toujours une fiche technique puissante, avec 9 728 cœurs CUDA, 304 cœurs Tensor de 4ème génération, 76 cœurs RT de 3ème génération, 304 TMU et 112 ROP. Alors que NVIDIA a augmenté la taille de la mémoire à 16 Go GDDR6X, le bus mémoire est en fait plus étroit, à 256 bits. La mémoire fonctionne à un débit plus élevé de 22,4 Gbps (contre 19 Gbps pour la RTX 3080), et la société a augmenté les caches sur le silicium, ce qui devrait compenser le léger manque de bande passante.



La carte ASUS ROG Strix RTX 4080 OC est équipée de la même solution de refroidissement "Vented Exoskeleton" qui a fait de la RTX 4090 ROG Strix la carte la plus haut de gamme, et qui fait partie des solutions de refroidissement par air les plus grandes et les plus lourdes du marché. La carte offre des vitesses overclockées en usine de 2,62 GHz par rapport à la référence 2,50 GHz, et toutes les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de la RTX 4090 ROG Strix, avec quelques inclusions pratiques telles que les têtes de ventilateur de boîtier et le double BIOS.



TECHPOWERUP