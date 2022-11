La NVIDIA GeForce RTX 4080 est maintenant disponible, à partir de 1200 $.



NVIDIA a officiellement lancé aujourd'hui la carte graphique GeForce RTX 4080, sa deuxième offre la plus rapide de la génération GeForce "Ada Lovelace". Avec un prix de départ de 1200 dollars, la carte se positionne un cran en dessous du fleuron RTX 4090, soit 400 dollars de moins. Elle est techniquement censée succéder à la RTX 3080 12 GB, alors qu'une variante RTX 4080 12 GB était censée succéder à la RTX 3080 10 GB. NVIDIA a annulé la RTX 4080 12 GB car elle a eu mauvaise presse en raison de ses spécifications sensiblement différentes de celles de la RTX 4080 16 GB, ce qui en fait la seule UGS portant le nom RTX 4080.







Le GeForce RTX 4080 est basé sur le silicium "AD103" de 4 nm, et est armé de 9 728 cœurs CUDA répartis sur 76 multiprocesseurs de streaming. Elle dispose de 304 cœurs Tensor de 4e génération, de 76 cœurs RT et de 112 ROP. Bien qu'il dispose d'une mémoire plus importante (16 Go), son bus mémoire est plus étroit (256 bits GDDR6X). NVIDIA a essayé de compenser cela en utilisant une mémoire plus rapide de 22,4 Gbps, et des améliorations architecturales telles que des caches plus grands sur le silicium, pour accélérer le sous-système de mémoire. NVIDIA ne lance pas seulement la carte Founders Edition, mais ses partenaires lancent également des cartes personnalisées.



Disponibilité et Prix



Chaque gamme de partenaires que nous avons vue jusqu'à présent comprend au moins une carte dont le prix de base est de 1 200 Dollars. Les cartes devraient être dans les rayons demain (16 novembre 2022).



TECHPOWERUP