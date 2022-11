LE RAZER BLADE 14 MAINTENANT DISPONIBLE DANS UN NOUVEAU COLORIS.



À PROPOS DE RAZER



Razer est la marque lifestyle leader pour les joueurs.



Le logo de la marque déposée du serpent à trois têtes de Razer est l'une des icônes les plus reconnues au sein de la communauté gaming mondiale et l'entreprise a une fan base qui s'étend sur tous les continents. Razer a conçu et construit le plus grand écosystème gamer au monde de matériel, logiciels intégrés et services.



Les produits primés de Razer comprennent des périphériques gaming de haute qualité et la gamme d'ordinateurs portables Razer Blade.



La plateforme de logiciels Razer, avec plus de 200 millions d'utilisateurs, inclue le Razer Synapse (une plateforme Internet des Objets), le Razer Chroma RGB (une technologie exclusive d'éclairage RGB compatible avec des milliers d'appareils et des centaines de jeux et applications) et le Razer Cortex (qui permet de lancer et optimiser les jeux).



Razer offre également des services de paiement pour les joueurs, les Millenials et la Génération Z. Razer Gold est l'un des services de paiement de jeux les plus répandus au monde, et Razer Fintech donne accès à des services fintech dans les marchés émergents.



Fondé en 2005, Razer possède un double siège social à Irvine (Californie) et à Singapour, avec des sièges régionaux à Hambourg et Shanghai. Razer possède 19 bureaux dans le monde et est reconnue comme la première marque pour les joueurs aux États-Unis, en Europe et en Chine.



















Le Razer Blade 14, l'ordinateur portable gaming de 14 pouces le plus puissant au monde, est désormais disponible dans la nouvelle édition Mercury. Cette version allie un châssis en aluminium anodisé Mercury à un clavier noir mat pour un design vraiment saisissant. Ce nouveau coloris est disponible exclusivement avec les deux Blade 14 intégrant les GPU NVIDIA GeForce® RTX™ 3060 et NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. L’arrivée de la couleur Mercury pour la gamme Blade 14 est notable, car c’est la première fois qu’un Razer Blade est disponible dans les trois coloris en simultané (Mercury, Quartz, et Black).



Parallèlement à la sortie de ce nouveau coloris, une mise à jour logicielle est d’ores et déjà disponible pour les modèles 2022 du Blade 14. Elle propose une mise à niveau des deux ports USB-3.2 Gen 2 de Type C en USB 4 et profite aussi d’une prise en charge de Microsoft Pluton. L'USB 4 étend la compatibilité ainsi que les options de connectivité des périphériques et assure la prise en charge des installations avec plusieurs écrans, mais aussi des périphériques Thunderbolt™, comme le dock Thunderbolt ou le Core X, les boîtiers de cartes graphiques externes de Razer. De son côté, la technologie de sécurité chip-to-cloud de Microsoft Pluton protège les utilisateurs grâce à un ensemble de fonctionnalités et de services de sécurité dédiés au matériel. Les actuels ou futurs propriétaires d’un Blade 14 2022 peuvent contacter le support Razer pour télécharger cette mise à jour.



Tous les ordinateurs portables Blade 14 sont protégés par une garantie fabricant d'un an et d’une garantie de la batterie de deux ans. Les propriétaires d'un Blade peuvent aussi se rapprocher de l'assistance clientèle exceptionnelle de Razer.



L'inscription facultative à RazerCare offre une plus grande tranquillité d'esprit.



Pour plus d’informations sur la nouvelle édition Mercury du Blade 14, rendez-vous ici.



Disponibilité et Prix



Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés.



Les Prix :



- Configurations AMD Ryzen 9 6900HX et NVIDIA GeForce RTX 3060 : 2.199.99 euros,

- Configurations AMD Ryzen 9 6900HX et NVIDIA GeForce RTX 3070 TI : 3.199.99 euros.



