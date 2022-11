KLIM nous propose : Notre nouvelle collection gaming en blanc.



Aujourd'hui est un jour spécial pour KLIM. Nous sortons des variations blanches pour nos meilleurs périphériques de jeu. Nous sommes fiers de vous présenter notre Collection d'Hiver.



KLIM Chroma Clavier sans Fil Gamer







HAUTE PERFORMANCE + SIMPLE D'UTILISATION. Avec son taux de réponse très bas, le KLIM Chroma figure parmi les meilleurs claviers sans fil du marché grâce à ses touches à membrane. L'utiliser est aussi simple que de brancher le récepteur USB et de presser l'interrupteur sous le clavier. Ce modèle a également une touche Fonction qui vous permettra d'accéder à de nombreux raccourcis pratiques. Note : les touches multimédia ne sont disponibles que sur la version sans fil du KLIM Chroma.



DISCRET ET CONFORTABLE + IDÉAL POUR TRAVAILLER À DOMICILE. Le KLIM Chroma a été conçu pour être aussi silencieux que possible, surtout par rapport à un clavier mécanique bruyant. Chaque touche produit un son doux, ce qui rend la frappe très agréable. Vous n'embêterez plus jamais votre entourage avec un clavier bruyant ! BONUS : recevez un exemplaire gratuit de l'Ebook "Augmentez votre productivité et niveau de jeu en tapant plus vite" après votre achat.



ESTHÉTIQUE. Le clavier est une pièce essentielle de l'équipement de n'importe quel ordinateur. Il occupe une position proéminente sur votre bureau et y restera 24/7, alors autant qu'il soit agréable à l'œil ! Le rétroéclairage RGB du KLIM Chroma ressortira à coup sûr, surtout dans le noir, et vous sera utile lors de la frappe si jamais la luminosité ambiante est faible. La luminosité est ajustable et dispose de 3 modes (statique, respiration, éteint) réglables via la touche FN.



CONÇU POUR DURER + BATTERIE À DURÉE DE VIE ÉTENDUE. Les touches ont durée de vie de 10 000 000 de frappes, elles dureront toute une décennie ! Ce clavier rétroéclairé est fait de plastique ABS durable et est plutôt léger : seulement 480g. Contrairement à beaucoup de claviers sans fil, le KLIM Chroma a une batterie intégrée longue durée, vous n'aurez pas à en racheter ! Chargez-le simplement durant environ 4 heures avec le câble USB fourni. *Note : baisser la luminosité augmente l'autonomie.



UN INVESTISSEMENT + VALEUR SÛRE + GARANTIE DE 5 ANS. Vous passez chaque jour des heures sur votre ordinateur. Ce clavier ergonomique dispose du meilleur rapport qualité/prix, pour que vous puissiez améliorer votre productivité et vos conditions de jeu sans vous ruiner. Chez KLIM, nous sommes très confiants quant à la qualité de nos produits, ce pourquoi nous vous offrons une garantie 5 ans ! C'est un achat sans risque. Notre Service Client se tient à votre disposition et vous répond sous 24h.



Disponibilité et Prix



Il est disponible sur AMAZON. Le prix est de : 39.97 euros.



KLIM Blaze Pro







LIBERTÉ TOTALE POUR DOMINER EN JEU. Profitez des avantages d'une souris sans fil gamer et ne vous souciez plus des câbles. La KLIM Blaze se caractérise par un excellent temps de réponse et une grande réactivité, comparables à ceux de toute souris de jeu filaire haut de gamme. Vos mouvements sont toujours parfaitement suivis grâce à son capteur précis, ce qui vous permet de prendre un avantage en jeu !

JOUEZ AVEC STYLE. Cette souris gaming n'est pas seulement plaisante à utiliser, elle est aussi très élégante. Sa finition mate contraste avec son ontour RGB qui entoure la partie inférieure de la souris. Personnalisez les effets, la couleur et la luminosité à l'aide de son pilote dédié. Vous pouvez même sélectionner des couleurs spécifiques pour le logo en fonction de la valeur DPI actuelle de la souris... le choix vous appartient !



PROFITEZ D'UNE ERGONOMIE PARFAITE. La maniabilité idéale d'une souris dépend largement de sa forme, de sa taille et de son poids, et la KLIM Blaze répond à toutes ces exigences. Ses côtés antidérapants vous permettent de toujours garder un contrôle parfait, quel que soit le type de mouvement. Grâce à la forme et à la taille de ses boutons latéraux, elle s'adapte parfaitement à tous les styles de prise en main. Cette souris gaming sans fil est comme une extension de votre bras !



CONÇUE POUR DURER + ACHAT SANS RISQUE. Chaque bouton de cette souris a été testé pour résister à plus de 20 millions de clics. De plus, son revêtement durable offre une résistance accrue à l'usure. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est couverte par une garantie à toute épreuve de 5 ans, témoignage de sa qualité. Si vous rencontrez un problème, notre service client français vous répond dans les 24 heures, même le week-end ! Pour vous, c'est un achat 100% sans risque.



BATTERIE INTÉGRÉE + SOCLE DE CHARGEMENT. Contrairement à d'autres modèles utilisant des piles, nous avons inclus une batterie intégrée longue durée qui pourra être rechargée encore et encore avec une dégradation minimum. Placez simplement la souris sur la station de charge et elle sera toujours prête à l'emploi. C'est aussi un choix intelligent : vous économiserez une fortune en piles jetables !



Disponibilité et Prix



Elle est disponible sur AMAZON. Le prix est de : 49.97 euros.



KLIM Blaze







LIBERTÉ TOTALE POUR DOMINER LE JEU. Profitez des avantages d'une souris sans fil gamer et ne vous souciez plus des câbles. La KLIM Blaze se caractérise par un excellent temps de réponse et une grande réactivité, comparables à ceux de toute souris de jeu filaire haut de gamme. Vos mouvements sont toujours parfaitement suivis grâce à son capteur précis, ce qui vous permet de prendre un avantage en jeu !



JOUEZ AVEC STYLE. Cette souris gaming n'est pas seulement plaisante à utiliser, elle est aussi très élégante. Sa finition mate contraste avec son contour RGB qui entoure la partie inférieure de la souris. Personnalisez les effets, la couleur et la luminosité à l'aide de son pilote dédié. Vous pouvez même sélectionner des couleurs spécifiques pour le logo en fonction de la valeur DPI actuelle de la souris... le choix vous appartient !



PROFITEZ D'UNE ERGONOMIE PARFAITE. La maniabilité idéale d'une souris dépend largement de sa forme, de sa taille et de son poids, et la KLIM Blaze répond à toutes ces exigences. Ses côtés antidérapants vous permettent de toujours garder un contrôle parfait, quel que soit le type de mouvement. Grâce à la forme et à la taille de ses boutons latéraux, elle s'adapte parfaitement à tous les styles de prise en main. Cette souris gaming sans fil est comme une extension de votre bras !



CONÇUE POUR DURER + ACHAT SANS RISQUE. Chaque bouton de cette souris a été testé pour résister à plus de 20 millions de clics. De plus, son revêtement durable offre une résistance accrue à l'usure. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est couverte par une garantie à toute épreuve de 5 ans, témoignage de sa qualité. Si vous rencontrez un problème, notre service client français vous répond dans les 24 heures, même le week-end ! Pour vous, c'est un achat 100% sans risque.



BATTERIE INTÉGRÉE + MODE FILAIRE. Contrairement à d'autres modèles utilisant des piles, nous avons inclus une batterie intégrée longue durée rechargeable et durable. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin de dépenser un centime en piles et pouvez être sûr d'avoir toujours votre souris prête à l'emploi. Son câble de 150 cm peut être branché sur une prise ordinaire pour une charge rapide, ou connecté directement à votre PC pour l'utiliser pendant la charge.



Disponibilité et Prix



Elle est disponible sur AMAZON. Le prix est de : 39.97 euros.



