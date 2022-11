JBL nous propose un nouveau produit : La BAR 1000.



Harman International a présenté le système surround sans fil complet 7.1.4ch BAR 1000 de la marque JBL, transformant le salon en salle de cinéma.







Véritable son surround Dolby Atmos, DTS:X et MultiBeam



Immergez-vous dans un son 3D de qualité cinéma. Avec deux haut-parleurs à rayonnement indirect dans la barre principale et deux autres dans les enceintes détachables, la JBL Bar 1000 offre un véritable son Dolby Atmos® et DTS:X avec MultiBeam™ pour une expérience de son surround 3D améliorée.



Véritable son surround avec haut-parleurs surround détachables



Profitez d’un véritable son surround sans les tracas des fils supplémentaires et des connexions d’alimentation. Placez simplement les deux enceintes surround détachables alimentées par batterie derrière vous et laissez-vous emporter par un son incroyable.



Connexion Wi-Fi intégrée avec AirPlay, Alexa Multi-Room Music et Chromecast built-in



Préparez-vous à explorer. Accédez à plus de 300 services de streaming via AirPlay, Alexa MRM et Chromecast built-in™. Profitez de vos contenus audio favoris, de la radio sur Internet et de podcasts en haute définition. La connexion Wi-Fi permet également des mises à jour logicielles automatiques, afin que vous puissiez toujours profiter des dernières fonctionnalités.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle est disponible sur le site de JBL. Le prix est de : 1 149.99 euros.



JBL/HARMAN