Microsoft confirme que Windows 11 22H2 est à l'origine de problèmes de performances de jeux sur certains PC.



Microsoft a souvent un hoquet ou deux après certaines versions initiales de son système d'exploitation omniprésent. La mise à jour 2022 de Windows 11, baptisée 22H2, n'est pas différente. Malheureusement pour certains consommateurs, les problèmes concernent les performances de jeu, mais Microsoft est conscient du problème et y travaille.







Microsoft n'est toutefois pas le premier à avoir constaté des problèmes de performance. Les clients d'AMD ont remarqué des problèmes sur leurs tout nouveaux processeurs Ryzen 7000. Dans d'autres cas, les GPU GeForce ont été affectés par la mise à jour. C'est particulièrement frustrant étant donné que cette dernière version de Windows 11 est censée inclure de nombreuses améliorations pour l'expérience de jeu.



Selon la page des problèmes connus de Microsoft, sous la rubrique Release Health, il y a "des performances inférieures à celles attendues dans certains jeux". La page souligne que certains jeux concernés sont lancés dans une version de débogage du GPU destinée aux développeurs, et non aux utilisateurs finaux. Les versions de débogage sont souvent plus inefficaces que les versions de sortie ou de production car elles impliquent une journalisation supplémentaire, davantage de mesures de performance et de collecte de données. En conséquence, ces jeux fonctionneront avec des taux de rafraîchissement inférieurs et des performances moins souhaitables.







Dans certains cas, les consommateurs peuvent effectuer des réglages pour améliorer les performances, comme ceux qui nous ont permis de gagner 5 FPS supplémentaires dans Shadow of the Tomb Raider. En outre, il est toujours bon de s'assurer que le pilote de votre GPU est à jour.



La page de la version Health précise que, bien que la distribution de 22H2 ait été augmentée, les appareils présentant des problèmes matériels connus ont été intentionnellement empêchés de recevoir la mise à jour. Si vous êtes dans un environnement d'entreprise utilisant Update Compliance, la société conseille de sauvegarder les ID 41766570 et 41990091. Toute personne rencontrant des problèmes et disposant déjà de la mise à jour est invitée à passer à la dernière version du jeu ou à contacter le développeur du jeu pour obtenir une assistance supplémentaire.







Pour l'instant, il n'y a pas d'estimation de la date à laquelle ce problème avec Windows 11 sera résolu. On ne sait pas non plus s'il va continuer à peser sur les développeurs de jeux, mais nous espérons que non. Si la sécurité vous préoccupe plus que les performances de jeu, nous vous conseillons toujours de mettre à jour votre ordinateur avec les dernières mises à jour de sécurité au moins.



HOTHARDWARE