HyperX expédie maintenant le casque de jeu sans fil Cloud Stinger 2.



HyperX, l'équipe de périphériques de jeu de HP Inc. et marque leader dans le domaine du jeu et des esports, a annoncé aujourd'hui la sortie du casque de jeu sans fil HyperX Cloud Stinger 2. Offrant le confort et la durabilité propres à HyperX grâce à la mousse à mémoire de forme et à la similicuir de qualité supérieure, le Cloud Stinger 2 sans fil comprend DTS Headphone:X Spatial Audio pour une spatialisation audio 3D améliorée et une précision de localisation, et jusqu'à 20 heures d'autonomie pour jouer sans câble.







Le Cloud Stinger 2 sans fil utilise de grands haut-parleurs de 50 mm pour fournir un son plus clair avec le son spatial virtuel DTS Headphone:X pour offrir un environnement sonore immersif 7.1. Le casque est également doté de commandes audio faciles d'accès sur l'oreillette et d'un microphone flexible pivotant et antibruit pour plus de commodité, une réduction du bruit de fond et une qualité vocale plus claire.



"Le nouveau Cloud Stinger 2 sans fil offre aux joueurs un design et un confort de qualité ainsi qu'une expérience audio DTS Headphone:X incroyable à un prix abordable sans interférence de câble", a déclaré Nate Almond, directeur commercial audio, HyperX. "Le casque de jeu sans fil Cloud Stinger 2 est une excellente option pour les joueurs qui souhaitent une expérience plus immersive dans le jeu avec la liberté et la flexibilité de jouer sans câbles."



Coupant les fils sans compromettre l'expérience utilisateur, Cloud Stinger 2 sans fil ajoute une nouvelle option à la populaire gamme HyperX Cloud Stinger. Conformément aux caractéristiques essentielles du dernier Cloud Stinger 2, la nouvelle version sans fil offre plus de flexibilité avec jusqu'à 20 heures de liberté sans fil, en plus d'un son exceptionnel et d'un confort léger de moins de 300 g. Le casque est également équipé d'oreillettes qui pivotent à 90 degrés pour un ajustement flexible autour du cou pendant les pauses.



Disponibilité et Prix



Le casque de jeu sans fil HyperX Cloud Stinger 2 est maintenant disponible dans la boutique HyperX au prix de 99.99 Dollars.



