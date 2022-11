Kingston FURY améliore son SSD primé en ajoutant un modèle de dissipateur thermique en option.



Paris, le 14 novembre 2022 – Kingston FURY, la division gaming de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits mémoire et des solutions technologiques, annonce l'arrivée du Kingston FURY Renegade SSD avec dissipateur thermique, la deuxième génération de son SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe destiné aux gamers sur consoles et PC. Le SSD Kingston FURY Renegade avec dissipateur thermique maintient la vitesse et la température tout en offrant des performances de pointe dans les capacités élevées grâce au dernier contrôleur Gen 4x4.







En optimisant la bande passante disponible du PCIe 4.0, le SSD Kingston FURY Renegade permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 7 300/7 000 Mo/s en lecture/écriture1 et jusqu'à 1 000 000 d'IOPS1 pour une cohérence étonnante et une expérience de jeu exceptionnelle. Le disque est optimisé pour réduire les temps de chargement des jeux et des applications, pour streamer et enregistrer en toute simplicité et pour donner au système un gain de réactivité global. Disponible dans des capacités allant jusqu'à 4 To2, les utilisateurs peuvent stocker une vaste bibliothèque de jeux et de médias favoris tout en gardant de l'espace pour les titres les plus récents.



Le SSD Kingston FURY Renegade est disponible pour les utilisateurs, en deux versions, toutes deux dotées de vitesses remarquables et de capacités massives :



- Le SSD Kingston FURY Renegade, doté d'un dissipateur thermique en aluminium graphène et compact, maintient la température du disque dur en cas d'utilisation intensive et offre des performances supérieures dans les espaces les plus restreints des PC pour gamers et des ordinateurs portables.

- Kingston FURY Renegade SSD avec dissipateur thermique, le summum de l'esthétique avec une protection thermique supplémentaire. Ainsi lorsque le jeu devient intense, la PS5 reste froide.



« La technologie du Kingston FURY Renegade SSD repousse les limites de la technologie PCIe Gen4 afin de fournir aux utilisateurs un stockage haute performance en complément des derniers CPU et GPU, avec un stockage sans limite, » déclare Liny Cheliyan, Kingston EMEA Business Manager – Flash et SSD grand public « Avec ce nouveau modèle de dissipateur thermique en option, les utilisateurs peuvent se conformer aux normes de plus en plus strictes des futures plateformes gaming en termes de vitesse et de stabilité thermique. »



La gamme de SSD Kingston FURY Renegade est actuellement disponible en capacités de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Le Kingston FURY Renegade SSD bénéficie d'une garantie limitée de cinq ans et d'un support technique gratuit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur kingston.com.



Caractéristiques et spécificités du SSD Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 avec dissipateur thermique :







- Niveau supérieur avec PCIe 4.0 NVMe : dominer avec des vitesses intenses Gen 4x4 de pointe allant jusqu'à 7 300/7 000 Mo/s1 en lecture/écriture et jusqu'à 1 000 000 d'IOPS1.

- Plus d'espace de jeu : Accéder à tous les derniers titres et DLC disponibles. Performances avec des capacités élevées allant jusqu'à 4 To2 pour stocker les meilleurs jeux et médias.

- PS5 Ready : Un stockage qui change la donne, conçu pour maximiser le jeu. Le modèle de dissipateur thermique en aluminium intégré en option offre une couche supplémentaire de dispersion thermique pour refroidir le disque et maintenir des performances de pointe.



- Facteur de forme : M.2 2280

- Interface : PCIe 4.0 x4 NVMe

- Capacitiés2 : 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To

- Contrôleur : Phison E18

- NAND : 3D TLC



Lecture/Écriture séquentielles :



- 500 Go – 7,300 / 3,900 Mo/s,

- 1 To – 7,300 / 6,000 Mo/s,

- 2 To – 7,300 / 7,000 Mo/s,

- 4 To – 7,300 / 7,000 Mo/s.



Lecture/écriture aléatoire en 4K :



- 500 Gp – jusqu’à 450,000 / 900,000 IOPS,

- 1 To – jusqu’à 900,000 / 1,000,000 IOPS,

- 2 To – jusqu’à 1,000,000 / 1,000,000 IOPS,

- 4 To – jusqu’à 1,000,000 / 1,000,000 IOPS.



Endurance (Nombre total d’octets écrits) :



- 500 Go – 500 To,

- 1 To – 1.0 Po,

- 2 To – 2.0 Po,

- 4 To – 4.0 Po.



Consommation d’énergie :



- 500 Go – 5mW en veille/0.34W en moyenne/2.7W (MAX) en lecture/4.1W (MAX) en écriture,

- 1 To – 5mW en veille/0.33W en moyenne/2.8W (MAX) en lecture/6.3W (MAX) en écriture,

- 2 To – 5mW en veille/0.36W en moyenne/2.8W (MAX) en lecture/9.9W (MAX) en écriture,

- 4 To – 5mW en veille/0.36W en moyenne/2.7W (MAX) en lecture/10.2W (MAX) en écriture.



- Température de stockage : -40°C ~ 85°C

- Température de fonctionnement : 0°C ~ 70°C



Diffuseur de chaleur :



- 500 Go – 1 To – 80 mm x 22 mm x 2.21 mm,

- 2 To – 4 To – 80 mm x 22 mm x 3.5 mm.



Dissipateur thermique :



- 80 mm x 23.67 mm x 10.5 mm.



Diffuseur de chaleur :



- 500 Go – 1 To – 7g,

- 2 To – 4 To – 9.7g.



Dissipateur thermique :



- 500 Go – 1 To – 32.1g,

- 2 To – 4 To – 34.9g,

- Vibrations en fonctionnement : 2.17G en pointe (7-800Hz),

- Vibration hors fonctionnement : 20G en pointe (20-1000Hz),

- MTBF : 1,800,000 heures,

- Garantie/Support : Garantie limitée de 5 ans avec assistance technique gratuite.



Ce SSD est conçu pour être utilisé pour des charges de travail sur des PC fixes et portables et n'est pas destiné aux serveurs.



