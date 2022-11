Options 1.28 supporte la souris Logitech M500s.







On se demande vraiment quelle mouche a piqué Logitech en ce second semestre 2022. Le constructeur n'avait en effet jamais pris autant de soin par le passé qu'en ce moment pour ajouter la compatibilité d'anciens produits dans ses derniers logiciels.







De nombreux claviers et souris d'ancienne génération ont en effet bénéficié depuis cet été de la migration gratuite vers le logiciel Options+ en remplacement d'Options ce qui offre une interface graphique optimisée, de nouvelles options d'appairage sans fil, des profils prédéfinis pour les applications populaires. Les derniers périphériques en date sont les souris MX ERGO, MX Vertical et MX Master 2S au mois d'octobre.



Logitech ne compte visiblement pas s'en arrêter là et propose ce coup-ci aux utilisateurs de la souris bureautique USB d'entrée de gamme Advanced Corded Mouse M500s de passer à Options+ grâce à la version 1.28.542 du logiciel sortie le 9 novembre 2022. Voilà donc une bonne nouvelle qui permettra de configurer sereinement les sept boutons personnalisables de la M500s ou encore la précision de son curseur (entre 400 et 4 000 DPI).



L'ancien modèle Corded Mouse M500 ne profite en revanche malheureusement pas de la mise à jour vers Options+ et doit se contenter d'Options. D'ailleurs, il reste au total une trentaine de claviers et souris supportés par Options 9.70 qui ne sont toujours pas passés à Options+. On doute, hélas, que ce soit un jour le cas pour tous.



Téléchargement



- Application Logitech Options+ 1.28.542 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



