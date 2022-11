CASEKING nous propose une nouvelle chaise Gamers : La Noblechairs LEGEND TX Gaming Stuhl - anthrazit.







Conçu jusqu'à la perfection, le LEGEND combine les meilleures caractéristiques des séries noblechairs pour apporter aux fans de longue date et aux passionnés l'expérience d'assise qu'ils méritent. Un tissu textile robuste orne le LEGEND TX Anthracite Edition, résistant et respirant. Le rembourrage en mousse froide, les accoudoirs 4D et l'ergonomie exceptionnelle complètent le LEGEND, qui soutient jusqu'à 150 kg et utilise des roulettes XL pour les sols mous et durs.



























Nouvelle forme sophistiquée



La toute nouvelle forme, inspirée du design discret et racé de l'ICON, combinée à la découpe du flux d'air, un élément sportif de l'EPIC et des caractéristiques ergonomiques telles que le soutien lombaire du HERO, est élégante avec l'esthétique distinctive de noblechairs. La forme forte du LEGEND s'inspire des sièges des voitures de luxe sportives et s'adapte à toutes les configurations.



- Inspiré par chaque modèle noblechairs.

- Des lignes droites pour un design sophistiqué.

- S'intègre dans n'importe quel bureau ou espace de jeu.



Un design légendaire



Le revêtement en tissu doux et texturé du LEGEND TX Anthracite Edition, d'un gris discret, s'intègre idéalement dans n'importe quelle pièce. Modeste, sans se fondre dans le décor, la couleur est agréable pour les yeux, tandis que l'entrée d'air attire des regards admiratifs.



- Gris riche, accentué par les accoudoirs foncés.

- Revêtement en tissu doux et texturé.

- Dossier plus grand.



Matériaux de haute qualité



Le LEGEND TX Anthracite Edition n'utilise que les meilleurs matériaux et est enveloppé d'un tissu luxueux. Le revêtement robuste et doux, le rembourrage confortable en mousse froide et le cadre en acier solide garantissent que les exigences complexes des joueurs sont satisfaites et dépassées.



- Revêtement en tissu doux,

- Durable et texturé,

- Conçu en Allemagne.



Fabrication de précision



Comme c'est le cas depuis la création de la marque noblechairs, la LEGEND est également construite selon un processus de fabrication entièrement automatique. Des machines de haute précision créent le cadre en acier robuste, coupent et cousent le rembourrage et combinent toutes les pièces pour que vous puissiez profiter de la meilleure qualité possible.



Ergonomie inégalée



Le support lombaire intégré aide à trouver une position parfaitement confortable pour l'utilisateur. Avec les accoudoirs 4D flexibles et les multiples fonctions réglables, le LEGEND offre une fonctionnalité ergonomique étendue.



- Support dorsal réglable,

- Accoudoirs 4D flexibles et extra larges,

- Le polyuréthane offre une prise en main confortable et maintient les accoudoirs souples.



Convient pour les sols durs et souples



Le LEGEND utilise de grandes roulettes XL de 60 mm, composées d'un noyau en nylon et d'un revêtement en polyuréthane qui les rend silencieuses sur tous les types de sols. La chaise supporte jusqu'à 150 kg.



Grands accoudoirs 4D réglables



Les accoudoirs 4D, avec leur surface accrue et leur grande amplitude de mouvement, vous offrent une variété de positions réglables pour trouver la posture parfaite. Les accoudoirs en polyuréthane réglables dans quatre directions offrent une surface subtilement texturée, offrant l'équilibre parfait entre douceur et la bonne adhérence pour des sessions de jeu intenses.



- Options de réglage pour la hauteur, la profondeur, l'angle et la distance,

- Doux et adhérent grâce au polyuréthane,

- Extra large pour un soutien supplémentaire.



Base en aluminium robuste



La base de la série LEGEND de noblechairs est la base revêtue de poudre en aluminium massif avec cinq bras et des roulettes spécialement développées. Ces roues de 60 mm sont constituées d'un noyau en nylon avec un revêtement en polyuréthane. Cela les rend silencieux et adaptés à une utilisation sur des sols durs et souples. L'interaction de la base et du ressort à gaz de classe de sécurité 4 garantit que la série LEGEND peut supporter une charge maximale de 150 kg.



- Supporte un poids jusqu'à 150 kg,

- Ressort à gaz de classe de sécurité 4,

- Base en aluminium enduit de poudre, légère et robuste,

- Roulettes de 60 mm pour sols durs et souples.



Roulettes optimisées pour sols durs avec fonction de verrouillage automatique



Les chaises de première classe de noblechairs sont sans aucun doute et offrent une expérience d'assise fantastique prête à l'emploi, qui ne peut être encore améliorée qu'avec des accessoires de haute qualité de noblechairs elle-même.



Afin d'adapter parfaitement la chaise de jeu aux besoins de l'utilisateur, noblechairs propose des roulettes pratiques pour sols durs de 60 mm avec une fonction de blocage automatique, qui met fin aux glissements gênants d'avant en arrière sur le sol. De plus, des ressorts à gaz plus courts permettent une faible hauteur totale du siège, faisant de la chaise le trône parfait pour les petits utilisateurs également.



Maximisez votre confort et favorisez une posture saine !



Pour augmenter le confort déjà exceptionnel d'un noblechair, investir dans des accessoires ergonomiques n'est pas seulement judicieux, mais contribue également activement à éviter les dommages à long terme causés par la posture. Avec le repose-pieds noblechairs, l'équipe noblechairs a développé un tel accessoire.



Le repose-pieds noblechairs maximise non seulement le confort, mais est également doux pour le dos et favorise la circulation sanguine. Il soulage les pieds et le dos, ce qui contribue à une posture naturelle et saine. Les matériaux traités de première classe dans le design élégant complètent cet accessoire noble.



Chaque chaise de jeu doit avoir des coussins, et les coussins de haute qualité de noblechairs en particulier sont le premier choix ici. Il est également disponible avec un noyau en mousse à mémoire de forme stable et confortable. En tant que soutien supplémentaire, chacun pour le cou et la région lombaire, les coussins soutiennent une posture assise naturelle et augmentent en même temps le confort des chaises de jeu déjà confortables. Grâce à leur flexibilité extraordinaire, les coussins peuvent être placés avec précision et ainsi atteindre la position assise la plus confortable. De fins élastiques les maintiennent dans la position souhaitée.



Les coussins noblechairs sont doux, mais extrêmement stables afin de fournir au corps le meilleur soutien possible. Le noyau en mousse est recouvert d'une housse en tissu doux mais résistant. Chaque coussin noblechairs se niche littéralement contre la peau. En même temps, les coussins sont faciles à entretenir et peuvent être lavés sans problème. Enfin, les coussins de noblechairs sont aussi un régal pour les yeux : les coussins sont brodés de différentes couleurs avec des motifs de différentes couleurs. Cela fait des coussins noblechairs un must absolu, et pas seulement pour les propriétaires d'un noblechair.



Le soin parfait pour votre trône de jeu !



Le kit d'entretien noblechairs pour chaises en cuir véritable et en similicuir garantit non seulement une assise propre, mais garantit également que votre chaise de jeu noblechairs reste neuve aussi longtemps que possible - et sent le cuir frais. L'ensemble propose à cet effet deux produits de soin de couleur neutre. L'un est utilisé pour nettoyer la chaise de jeu, l'autre forme une couche protectrice sur la surface de la chaise de jeu et rafraîchit en même temps la fine odeur du cuir fin.



Remplis dans des flacons attrayants avec des distributeurs à pompe, les produits de nettoyage et d'entretien du kit d'entretien peuvent être appliqués avec les deux chiffons en microfibre et l'éponge de polissage de haute qualité inclus. L'ensemble est emballé dans une boîte élégante à la hauteur du nom de noblechairs.



Voici la fiche technique :









Il existe différent modèle disponible sur le site de CASEKING :



- Noblechairs LEGEND Gaming Stuhl - White Edition (519.90 euros) : Cliquez ICI,

- Noblechairs LEGEND Gaming Stuhl - Java Edition (539.90 euros) : Cliquez ICI,

- Noblechairs LEGEND Gaming Stuhl - Black Edition (539.90 euros) : Cliquez ICI,

- Noblechairs LEGEND TX Gaming Stuhl - anthrazit (489.90 euros) : Cliquez ICI,

- Noblechairs LEGEND Gaming Stuhl - schwarz/weiß/rot (539.90 euros) : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur les chaises NOBLECHAIRS, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING