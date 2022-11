CORSAIR nous propose un nouveau watercooling AIO : Le ROG Ryuo III 240 ARGB.



Le ROG Ryuo III proposé par ASUS est un kit de watercooling tout-en-un conçu pour les PC gaming équipés d'un processeur véloce. L'ASUS ROG Ryuo III prend en charge les sockets Intel LGA 115X/1200/1700 et AMD AM4/AM5 pour assurer la compatibilité avec les derniers processeurs Intel et AMD.















RYUO III 240 ARGB



Le ROG Ryuo III 240 ARGB vous permet de maîtriser les températures de votre plate-forme hautes performances. Sa coque haut de gamme encadre un écran AniMe Matrix qui peut être personnalisé pour exprimer de manière unique votre allégeance. Une pompe Asetek de 8e génération fait circuler le liquide de refroidissement dans un radiateur de plus grande capacité, refroidi par des ventilateurs ROG ARGB de 120 mm, ce qui donne à votre processeur la marge de manœuvre nécessaire pour tout affronter.



Personnalisation des LED Anime MatrixTM



Dix animations ROG exclusives sont disponibles pour vous permettre de lancer l'écran Matrix. Sélectionnez votre préférée et personnalisez la séquence ou utilisez l'éditeur de pixels pour créer la vôtre !



Système de monitoring



Installez Armory Crate et affichez les températures, les tensions et les vitesses des ventilateurs de votre système à partir du cœur battant de votre plate-forme.



Aura Sync



Personnalisez les couleurs et les effets affichés sur les ventilateurs ARGB et l'écran AniMe Matrix, puis synchronisez-les avec une vaste gamme de composants système compatibles Aura pour créer un thème unifié dans toute votre construction.



Pixels Éditeur



Créez vos propres images et textes à l'aide de l'éditeur de pixels d'Armory Crate, puis téléchargez-les pour ajouter une touche de personnalité unique à votre plate-forme.



Compatibilité étendue



La série ROG Ryuo III dispose de 400 mm de tubes et est compatible avec une large gamme de plateformes de cartes mères Intel® et AMD, ce qui vous offre une grande flexibilité en matière de processeurs et de construction.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible dans le courant du mois de décembre 2022. Le prix sera de : 248.90 euros.



ASUS ROG