AOC GAMING nous propose un nouvel écran PC : Le U34G3XM.



Le U34G3XM/EU est l'un des modèles les plus larges de notre gamme G3, doté d'un écran plat VA 21:9 avec Wide Quad High Definition (WQHD), HDR10 et un excellent contraste. Répondez aux besoins de votre âme de joueur avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, 1 ms GtG et AdaptiveSync - mais prenez également en charge de longues heures de travail et le multitâche le plus complexe avec Picture by Picture et sa base ergonomique.



















Résolution Wide QHD (WQHD)



Avec une résolution de 3 440 x 1 440, le Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 21:9 de l'écran large est parfait pour regarder des films dans un format extensible ou pour vous immerger dans le tout dernier jeu ; il offre en outre plus d'espace lorsqu'il est temps de travailler. La profondeur de couleur véritable 8 bits procure une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.



DALLE VA



La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.



144Hz Fréquence de rafraîchissement



Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



1ms MPRT - Temps de réponse des images animées



MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



HDMI



Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



Display Port



DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.



Socle réglable en hauteur



Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



Freesync Premium



Profitez des visuels de la meilleure qualité même dans les jeux les plus rapides. La technologie FreeSync Premium d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion de la plus haute performance. FreeSync Premium d'AMD offre une fréquence de rafraîchissement minimale de 120 Hz, diminuant le flou et précisant l'image ainsi plus réaliste. La fonction LFC supprime le risque de saccade si la fréquence d'images chute en-dessous de la fréquence de rafraîchissement.



Picture by Picture (PbP)



La fonctionnalité Image par Image vous permet d'utiliser plusieurs sources simultanément (p. ex depuis votre ordinateur portable et votre PC de bureau) et de les afficher sur le même écran. La vue d'ensemble dominante vous offre davantage de maîtrise et stimule considérablement votre efficacité en streaming, pour travailler et jouer.



Faible latence d'entrée



Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : se reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 24 novembre 2022. Le prix sera de : 399.95 euros.



