Rafraîchissement de Raptor Lake en 2023, Meteor Lake jusqu'à Core i7 avec 6+16, Arrow Lake jusqu'à Core i9 avec 8+16 SKUs en 2024.







De nouvelles rumeurs concernant la prochaine gamme de processeurs de bureau d'Intel, notamment Raptor Lake Refresh, Meteor Lake et Arrow Lake, ont été divulguées.



Intel prépare les processeurs Raptor Lake pour ordinateurs de bureau pour la fin du troisième trimestre 2023, Meteor Lake jusqu'au Core i7 et Arrow Lake jusqu'au Core i9 en 2024



Gamme de processeurs de bureau Intel Raptor Lake Refresh de 13e génération (2023) :



Intel ne s'éloignera pas de ses processeurs Raptor Lake de 13e génération pendant la majorité de l'année 2023. En fait, l'entreprise prévoit de lancer une famille Raptor Lake Refresh autour de la seconde moitié de 2023, ou du troisième trimestre pour être précis. Cette famille sera basée sur un nœud 10ESF légèrement optimisé, permettant à l'équipe bleue d'extraire 100 ou 200 MHz de plus des puces.



La société lancera également le fleuron Core i9-13900KS au début de l'année prochaine, mais il ne fait pas partie de la famille Raptor Lake Refresh. Une petite augmentation de la fréquence ne sera pas forcément perceptible et n'apportera pas le même type de gains que ceux offerts par AMD avec ses composants X3D de nouvelle génération, attendus pour le premier semestre 2023. La famille Raptor Lake 13e génération sera compatible avec le socket Intel LGA 1700/1800 existant.



Gamme de processeurs de bureau Meteor Lake de 14e génération d'Intel (2024)



Les processeurs de bureau Meteor Lake-S de 14e génération d'Intel feront un pas en arrière et réduiront le nombre de P-Cores tout en conservant le nombre de E-Cores. La gamme énumérée dans les tableaux qui ont fait l'objet de fuites comprend cinq configurations SKU différentes, les variantes supérieures comportant jusqu'à 22 cœurs dans une combinaison de 6 P-Cores et 16 E-Cores. Les P-Cores des processeurs Meteor Lake sont basés sur la toute nouvelle architecture Redwood Cove, tandis que les E-Cores utiliseront la conception Crestmont. Il s'agit dans les deux cas d'une architecture nouvelle et améliorée, comme l'a indiqué Coelacanth-Dream il y a quelques semaines.



La liste complète des configurations comprend :



- Meteor Lake-S 22 (6P + 16E)/4 Xe Cores/125W TDP,

- Meteor Lake-S 22 (6P + 16E)/4 cœurs Xe/65W TDP,

- Meteor Lake-S 22 (6P + 16E)/4 cœurs Xe/35W TDP,

- Meteor Lake-S 14 (6P + 8E)/4 cœurs Xe/65W TDP,

- Meteor Lake-S 14 (6P + 8E)/4 cœurs Xe/35WTDP.







En plus des SKUs, nous apprenons également que tous les SKUs auront au moins 4 Xe Cores pour l'iGPU qui offrira 64 Execution Units ou 512 ALUs. C'est 2 Xe Cores de moins que la carte graphique Arc A310 alimentée par DG2, qui est la carte discrète la plus basse de la famille, mais un GPU intégré avec une telle capacité sera à égalité ou même meilleur que l'iGPU RDNA 2 sur les CPU Ryzen 7000 d'AMD. Seule la configuration supérieure du dé aura une gamme de SKU 125W "Unlocked" tandis que le reste viendra dans les séries standard "Non-K" et "T" avec des TDP de 65W et 35W.



Il convient de noter que les processeurs Meteor Lake de 14e génération ne seront disponibles qu'en version Core i7 et qu'il n'y aura pas de Core i9 en raison de la diminution du nombre de cœurs. Le processeur conservera les nœuds de processus Intel 4 (CPU) + TSMC N5 (tGPU) + TSMC N6 (SOC).



Gamme de processeurs de bureau Intel Arrow Lake de 15e génération (2024)



Les processeurs Intel Arrow Lake-S de 15e génération pour PC de bureau ramèneront les 24 cœurs que l'on trouve aujourd'hui sur les processeurs Raptor Lake. La matrice supérieure Arrow Lake-S utilisera jusqu'à 24 cœurs qui seront une combinaison de 8 cœurs de performance et de 16 cœurs d'efficacité. Selon l'Enthusiast Citizen, la gamme sera uniquement disponible en Core i7 et Core i9. Le processeur conservera la disposition des nœuds SKU Intel 4 (CPU) + TSMC N3 (GPU). La rumeur veut que le nœud 20A ne soit pas intégré à la gamme pour PC de bureau.



Voici la liste complète des SKUs à attendre de la gamme :



- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E)/4 Xe Cores/125W TDP,

- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E)/4 cœurs Xe/65W TDP,

- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E)/4 cœurs Xe/35W TDP.



Progression du nombre de noyaux des processeurs Intel Desktop :







La différence avec la gamme Arrow Lake-S réside dans le fait que toutes les configurations sont dotées du noyau supérieur de 24 cœurs et que la seule différence est le TDP lui-même. Il est probable que des SKU à plus faible nombre de cœurs seront dérivés de ces matrices. Intel semble également avoir conservé les 4 cœurs Xe de la gamme Meteor Lake, mais nous nous attendons à ce qu'ils soient dotés d'une toute nouvelle architecture graphique Arc. Les puces Meteor Lake de 14e génération sont basées sur une architecture GPU TSMC de 5 nm, tandis que les CPU Arrow Lake de 15e génération utiliseront une architecture graphique TSMC de 3 nm, comme nous l'avons signalé ici.













Nous savons, grâce à des rapports précédents, qu'Intel prépare un nouveau socket appelé "V" qui offrira un support pour au moins deux générations de CPU de bureau, le Meteor Lake-S et l'Arrow Lake-S. Ce socket LGA 1851 sera très similaire en termes de dimensions au socket LGA 1700/1800 existant mais offrira plus de broches et un support supplémentaire pour des fonctionnalités nouvelles/améliorées.



Lors de sa récente conférence téléphonique avec les investisseurs, Intel a déclaré qu'elle progressait très bien sur ses produits Intel 4 et Intel 3. La 14e génération de Meteor Lake devrait être livrée ce trimestre, avec une montée en puissance en 2023, tandis qu'Intel 3 devrait également entrer en phase de production précoce d'ici la fin de l'année 2023. Il convient de noter qu'il s'agit de graphiques préliminaires et que nous sommes encore loin du lancement des processeurs Meteor Lake et Arrow Lake.



