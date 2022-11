Lian Li lance le boîtier LANCOOL 216 axé sur le flux d'air.



LIAN LI Industrial Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de châssis et d'accessoires pour PC, annonce le LANCOOL 216, un boîtier axé sur le flux d'air. Pré-équipé de deux ventilateurs PWM de 160 mm et d'un ventilateur PWM de 140 mm, le LANCOOL 216 offre d'excellentes performances et peut être configuré pour passer du mode de refroidissement par air au mode de refroidissement AIO en abaissant ou en relevant la position de la carte mère. Pour aider à équilibrer le flux d'air du boîtier et fournir un meilleur refroidissement du GPU, le LANCOOL 216 comprend un support de ventilateur PCIe externe qui supporte un ventilateur de 120 mm à monter sur le panneau arrière, devant les fentes d'expansion. Le LANCOOL 216 est disponible en noir avec des ventilateurs frontaux non-RGB, et en noir ou blanc avec des ventilateurs frontaux RGB adressables.







Pour s'assurer qu'une grande quantité d'air passe à travers, le LANCOOL 216 dispose d'un panneau à mailles fines continu de l'avant au sommet et d'un panneau à mailles latéral pour la protection du bloc d'alimentation. Associé à 2 ventilateurs PWM de 160 mm et 1 ventilateur PWM de 140 mm préinstallés, le LANCOOL 216 garantit des performances hors du commun.



Pour les solutions de refroidissement par air, les entrées/sorties arrière du LANCOOL 216 peuvent être retournées et les supports de la carte mère placés plus haut dans la chambre principale pour permettre jusqu'à 2 ventilateurs de 140 mm au-dessus de la protection du bloc d'alimentation et au sommet du boîtier. En mode refroidissement par eau, avec une carte mère en position basse, le haut du boîtier peut être équipé d'un radiateur de 360 mm pour une conception AIO ou une boucle de refroidissement par eau personnalisée.



Flux d'air supplémentaire



En plus du ventilateur de 140 mm pré-installé à l'arrière du boîtier, le LANCOOL 216 supporte également un ventilateur supplémentaire de 120 mm derrière les slots d'extension. L'accessoire de support de ventilateur PCIe inclus peut être utilisé en mode refroidissement par air en conjonction avec des GPU horizontaux au niveau du 1er slot d'expansion, ou avec des GPU verticaux plus proches de la carte mère sans obstruer les E/S du GPU tout en fournissant un meilleur refroidissement pour le GPU et un meilleur équilibre d'entrée/sortie pour le système.



Facilité de construction et d'accès



Le support de radiateur supérieur amovible ouvre le boîtier pour simplifier l'installation du matériel dans la chambre principale. Dans la deuxième chambre, 5 bandes Velcro, des clips et des points d'attache offrent des options de routage claires pour la gestion des câbles. Enfin, la cage d'entraînement dans le compartiment de l'enveloppe du bloc d'alimentation, qui peut être déplacée pour s'adapter aux combinaisons radiateur/ventilateur montées à l'avant, permet de monter des disques durs de 3,5" et des disques SSD de 2,5" simultanément sur ses deux plateaux. Le module E/S du panneau avant peut être déplacé vers le côté inférieur gauche du panneau avant pour un accès plus facile lorsque le boîtier est posé sur une table.



Accessoire optionnel d'E/S en façade ARGB



Pour permettre un meilleur contrôle des effets lumineux sur les ventilateurs frontaux LANCOOL 216 RGB, un accessoire supplémentaire d'E/S frontales ARGB, le module de contrôle ARGB & USB, peut être installé sur le côté inférieur du panneau frontal. L'E/S supplémentaire permet aux utilisateurs de contrôler individuellement les deux canaux de DEL adressables (bord de l'ouverture et arbre des pales du ventilateur) pour créer des styles personnalisés. L'accessoire supplémentaire ARGB control & USB module est disponible en noir et blanc au prix de 13,99 $.



Disponibilité et Prix



Les LANCOOL 216 Black, Black RGB et White RGB sont disponibles en pré-commande chez Newegg à partir du 11 novembre 2022, et chez Caseking.de et Overclockers.co.uk à partir du 21 novembre 2022.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP