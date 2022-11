Atari, célèbre 50 ans d'histoire avec la sortie d'Atari 50 : The Anniversary Celebration.



Atari - l'une des marques grand public et l'un des producteurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde - lance aujourd'hui son nouveau titre, Atari 50 : The Anniversary Celebration, qui commémore 50 ans de succès, de croissance et de progrès dans l'industrie du jeu vidéo. Disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, Xbox One et Series X|S, PlayStation 4|5, et Windows PC, Atari 50 fonctionne comme un voyage interactif à travers le passé historique d'Atari, avec une sélection des jeux et des marques les plus emblématiques de l'éditeur, ainsi qu'une présentation des individus créatifs qui ont lancé l'industrie du jeu vidéo.







À la fois collection de jeux vidéo et anthologie, Atari 50 : The Anniversary Celebration présente l'histoire d'Atari à travers une combinaison de jeux rétro et modernes, de courtes vidéos, d'interviews inédites, de journaux des premiers développements, etc. Emulant sept plateformes de console distinctes et contenant des titres couvrant cinq décennies, l'interface de style bibliothèque présente plus de 100 jeux vidéo classés par époque dans une chronologie linéaire intuitive. D'autres fichiers et matériaux font également partie de l'ensemble, notamment des croquis des premiers développements, des schémas de matériel, des mémos internes, des photos, des films et d'autres "artefacts", dont la majorité n'a jamais été rendue publique.







Un voyage numérique à travers le passé durable d'Atari et un aperçu des esprits créatifs qui ont créé l'héritage de l'éditeur, Atari 50 : The Anniversary Celebration invite les joueurs à explorer l'âge d'or des jeux vidéo à travers un nouvel objectif. Regardez Atari passer d'une petite start-up de la Silicon Valley à la marque emblématique qu'elle est rapidement devenue, explorez les premiers concepts de jeu et profitez d'une poignée de jeux préférés des fans réimaginés avec amour par le développeur Digital Eclipse.



Caractéristiques principales supplémentaires :



- Un regard d'expert grâce à la narration : La collection est équipée d'une poignée d'entretiens inédits avec les dirigeants d'Atari, anciens et actuels, ainsi qu'avec d'autres noms prolifiques de l'industrie du jeu vidéo. Elle est complétée, bien sûr, par les développeurs de jeux vidéo qui ont aidé Atari à devenir une icône de l'industrie.

- Une histoire jouable : La sélection massive de plus de 100 jeux s'étend sur sept plateformes différentes : Arcade, 2600, 5200, 7800, ordinateurs Atari 8 bits et, pour la première fois sur les consoles modernes, Atari Lynx et Jaguar ! Jouez aux classiques comme Tempest 2000, Asteroids et Yars' Revenge, ou plongez dans des jeux plus profonds.

- Réimaginé et revisité : L'équipe de Digital Eclipse a créé six nouveaux jeux pour la collection qui réimaginent certains des classiques Atari les plus appréciés ou revisitent des thèmes de jeux classiques, notamment Haunted House, Neo Breakout, Yars' Revenge, Vctr Sctr et le tristement célèbre Airworld jamais terminé.



Un trailer de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Développé par Digital Eclipse, Atari 50 : The Anniversary Celebration est lancé aujourd'hui sur Nintendo Switch, Xbox One et Series X|S, PlayStation 4|5, et Windows PC via Steam et Epic Games Store pour 39.99 euros. Atari 50 : The Anniversary Celebration sortira sur Atari VCS plus tard dans l'année.



TECHPOWERUP