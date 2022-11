CASEKING nous propose un nouveau waterblock GPU : Le PHANTEKS Glacier G40.







Information produit - Glacier G40 RTX 4080/90 waterblock incl. backplate pour Gigabyte, D-RGB - noir



- Bloc d'eau pour cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4080 et 4090 de Gigabyte,

- Puissance de refroidissement efficace grâce au fond en cuivre nickelé,

- Belle apparence grâce au couvercle en acrylique avec cadre et accents en aluminium,

- Plaque arrière incluse dans la livraison,

- Éclairage LED RGB adressable numériquement (3 broches, 5VDG).























Refroidissement intégral de ta carte graphique



Le Phanteks Glacier G40 - Gigabyte est un waterblock permettant de refroidir efficacement ta carte graphique avec de l'eau. Les matériaux utilisés permettent une très bonne évacuation de la chaleur. Les ailettes de refroidissement à l'intérieur sont exactement adaptées aux besoins de ta carte haut de gamme et combinent un refroidissement optimal avec un design attrayant.



Excellente absorption de la chaleur



Les cartes graphiques modernes génèrent beaucoup de chaleur en charge. Mais grâce au design du refroidisseur en cuivre nickelé, tu n'as pas à t'en inquiéter. Les pastilles thermiques incluses dans la livraison absorbent la chaleur et la transmettent de manière fiable au dissipateur thermique. En combinaison avec les ailettes de refroidissement optimisées à l'intérieur, tu crées un climat de bien-être pour le convertisseur de tension, la mémoire et le GPU.



Grâce à l'utilisation de la plaque arrière, les composants situés à l'arrière de ta carte sont également refroidis de manière passive. Rien ne t'empêchera donc de participer à ta prochaine aventure d'overclocking.



Un design beau et simple



Grâce au design sobre du waterblock, il s'intègre dans n'importe quel build. Avec la backplate fournie, tu peux recouvrir entièrement ta carte. Le couvercle en acrylique avec un cadre en aluminium donne un look élégant et ordonné. Le terminal est situé à l'extrême droite de la face avant, ce qui permet une intégration plus facile dans ta boucle. Grâce aux deux filetages G1/4" sur le terminal du bloc de refroidissement, l'intégration dans le circuit d'eau est très simple.



De plus, un éclairage RGB adressable est intégré et se connecte à une carte mère ou à un contrôleur RGB via un connecteur à 3 broches (5VDG). Des programmes compatibles peuvent être utilisés pour adapter l'éclairage.



Pourquoi devrais-je refroidir ma carte graphique avec de l'eau ?



Dans le segment des cartes graphiques, les performances de pointe se paient toujours par un développement de chaleur tout aussi important. En effet, ce n'est qu'en tournant la vis de la cadence jusqu'à la butée et en utilisant les unités de calcul jusqu'au dernier segment que l'on peut obtenir un avantage décisif sur les produits concurrents. Des largeurs de structure plus petites et des layouts plus efficaces peuvent certes limiter ce problème, mais pas l'éliminer complètement. Car, comme on peut s'y attendre, la prochaine génération sera elle aussi sollicitée au maximum.



Le problème est encore aggravé par un overclocking personnel, car les températures peuvent alors atteindre des valeurs critiques. En bref : celui qui souhaite un faible niveau sonore, même en jouant ou en faisant du benching, et qui veut en même temps tourner la vis de la vitesse, ne peut guère passer à côté d'un refroidissement par eau. En plus des composants habituels (radiateur, pompe, réservoir d'expansion), un refroidisseur adapté aux cartes graphiques RTX 4080 et 4090 est bien sûr nécessaire - comme ce modèle du spécialiste du wakü PHANTEKS.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Cet article n'est actuellement pas en stock chez nous et le fabricant de l'article ne peut pas donner d'indication précise sur une date de livraison prévue. De ce fait, la livraison à nos clients peut être retardée de plusieurs mois. Nous ne pouvons pas garantir de date de livraison. Si des dates de livraison sont prévisibles, nous en informerons nos clients.



Pour plus d'informations sur le produit, allez voir sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 249.90 euros.



