Turtle Beach annonce la station de charge et le support de casque Fuel Dual Controller pour Xbox.



Le fabricant de casques et d'accessoires de jeu les plus vendus, Turtle Beach Corporation, a dévoilé aujourd'hui le nouveau Turtle Beach Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand for Xbox. La station de charge Conçu pour Xbox est le deuxième produit de station de charge annoncé cette semaine par Turtle Beach, après la station de charge Fuel Compact VR pour Meta Quest 2 dévoilée lundi, alors que la société poursuit son expansion sur de nouveaux marchés.



La station de charge Fuel Dual Controller conçue pour Xbox fournit une alimentation fiable et prête à l'emploi aux manettes sans fil Xbox pour les joueurs jouant sur les Xbox Series X|S grâce à deux packs de batterie à chargement rapide d'une autonomie de plus de 22 heures. La station de charge peut accueillir deux manettes sans fil Xbox, tandis que le support de casque amovible permet de garder à portée de main votre casque Stealth 600 Gen 2 MAX ou tout autre casque primé de Turtle Beach.







"Plus tôt cette semaine, nous sommes entrés dans une nouvelle catégorie de produits avec le dévoilement de notre chargeur Fuel VR et nous ajoutons déjà un autre produit à la famille Fuel avec notre station de charge à double manette Fuel sous licence officielle pour Xbox ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation.



"Avec la ruée des joueurs vers le dernier Call of Duty et d'autres lancements de jeux pour les fêtes, il est plus important que jamais pour les joueurs de garder leur équipement chargé et prêt à l'emploi. Le Fuel Dual Charger alimente les manettes des joueurs Xbox et les aide à garder leur zone de jeu propre en accueillant deux manettes sans fil Xbox et un casque lorsqu'ils ne sont pas utilisés".







La liste complète des caractéristiques du Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand pour Xbox de Turtle Beach comprend :



- Batterie longue durée : Les deux blocs de piles offrent une autonomie impressionnante de plus de 22 heures par bloc et éliminent le besoin de piles jetables nuisibles à l'environnement.

- Chargement pratique : Des points de contact simples permettant de déposer et de charger la batterie fournissent une alimentation fiable, et une indication claire du niveau de la batterie permet de garder facilement un œil sur le niveau de charge.

- Support de casque inclus : Rangez votre casque Turtle Beach ou autre à côté de vos manettes et soyez prêt à intervenir en un clin d'œil. De plus, le support est séparé de la station de charge, ce qui permet de le placer près de la station d'accueil, à l'envers ou à un endroit complètement différent.

- Encombrement réduit : Chargez deux contrôleurs sans fil Xbox en même temps et rangez un casque tout en prenant un minimum de place sur votre bureau ou votre installation de jeu.

- Chargement USB-C : Le câble USB-C de 1 m / 3 ft inclus permet une recharge fiable et une longueur de câble juste suffisante pour une installation propre et gérable.







Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Le Fuel Dual Controller Charging Station and Headset Stand for Xbox est disponible en précommande dès maintenant sur le site Web de Turtle Beach et auprès des détaillants participants pour un prix de vente conseillé de : 34.99 euros et sera lancé le 12 décembre 2022.



