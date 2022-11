TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle alimentation : La Thermaltake Toughpower GF3 750 W.







Tout le monde prend le train en marche pour ATX v3.0 et PCIe 5.0, y compris Thermaltake, qui a récemment lancé la ligne Toughpower GF3 avec six membres, tous compatibles avec les normes susmentionnées. Je me pencherai sur le modèle GF3 de plus faible capacité, avec une puissance de sortie maximale de 750 W. Selon la spécification ATX, cette unité devrait être équipée d'un connecteur 12VHPWR de 300 W, mais Thermaltake a jeté un câble de 600 W dans le bundle. Je sais qu'il est complexe d'avoir trois connecteurs/câbles 12VHPWR différents, avec des puissances de 300 W, 450 W et 600 W, mais ce n'est pas idéal de proposer un câble 600 W sur une alimentation de 750 W. C'est pourquoi je vérifierai que la protection contre la surpuissance est correctement réglée afin d'éviter les surcharges, qui conduisent généralement à des situations explosives.







La GF3 750 W utilise une conception de câble entièrement modulaire, et grâce aux dimensions standard de son boîtier, CWT, l'équipementier à l'origine de cette unité, a installé un ventilateur à palier dynamique fluide suffisamment grand. Les alimentations compactes sont plus faciles à installer, surtout dans les petits châssis. Cependant, leurs circuits imprimés sont généralement surchargés, et il n'y a pas de place pour des ventilateurs suffisamment grands, donc des ventilateurs plus petits sont utilisés, qui sont généralement plus bruyants. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop les PSUs super-downsized. Pour en revenir au GF3 750, sa plateforme CWT éprouvée permet une garantie étendue qui atteint dix ans. De plus, pour être aussi silencieux que possible à faible charge, un mode semi-passif est disponible, qui peut être désactivé si l'utilisateur souhaite que le ventilateur dissipe la charge thermique de l'alimentation en permanence.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP