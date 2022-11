Les drivers GeForce Game Ready 526.86 pour Call of Duty : Modern Warfare II sont enfin là.







Avec quinze jours de retard, les drivers GeForce Game Ready spécialement optimisés pour le jeu Call of Duty : Modern Warfare II sont enfin disponibles aujourd'hui chez NVIDIA. Depuis sa sortie le 27 octobre 2022, nous avons bien eu droit au hotfix 526.61 visant à corriger les problèmes de corruption de l'image mais c'est tout ce qui est quand même inhabituel chez NVIDIA pour un tel titre phare.







Ces nouveaux drivers Game Ready 526.86 sont donc les bienvenus pour ceux ayant déjà ou s'apprêtant à acheter CoD MW2. D'après NVIDIA, avec ce pilote 526.86, on peut s'attendre à une meilleure stabilité ainsi qu'à de meilleures performances notamment grâce au support de la fonction DLSS Super Resolution qui exploite les cœurs Tensor Cores des GPU GeForce RTX 20/30/40 Series pour générer une image en haute résolution (la résolution native du moniteur) à partir d'une image de résolution inférieure ce qui demande donc moins de calculs de rendu brut.



NVIDIA annonce que la fonction Reflex est également compatible avec Call of Duty : Modern Warfare II grâce à ces drivers ce qui permet de réduire la latence entre une action du joueur et sa prise en compte sur l'écran.



Il s'agit des seules nouveautés offertes par ces drivers 526.86. Le GPU GeForce RTX 4080 n'est toujours pas supporté. Nous aurons donc un nouveau pilote GeForce à nous mettre sous la dent en milieu de semaine prochaine pour supporter ce GPU qui sort officiellement le 16 novembre 2022.



On peut toutefois noter la correction de quelques bugs supplémentaires par ces drivers 526.86 ce qui comprend bien sûr ceux déjà résolus par le hotfix 526.61 mais aussi les plantages du jeu Call of Duty : Vanguard, les scintillements dans les jeux basés sur le moteur 3D Ubisoft Anvil, les faibles performances de décodage du codec AV1 en 8K @ 60 FPS par le GPU GeForce RTX 4090 ou encore des artéfacts graphiques dans le jeu Forza Horizon 5 sur certains PC.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 526.86 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS