Les benchmarks de la prochaine GeForce RTX 4080 de NVIDIA (anciennement connue sous le nom de RTX 4080 16 GB) sont déjà sortis car les fuites dans les forums technologiques asiatiques ne connaissent aucune limite. Une personne ayant accès à un échantillon de la RTX 4080 et à ses pilotes sur les forums de ChipHell l'a soumise à une batterie de tests synthétiques et de jeux. La carte graphique, dont le prix de vente est de 1200 $, a été testée sur 3DMark Time Spy, Port Royal, et sur des jeux tels que Forza Horizon 5, Call of Duty Modern Warfare II, Cyberpunk 2077, Borderlands 3, et Shadow of the Tomb Raider.



Vue d'ensemble : la RTX 4080 se trouve à mi-chemin entre la RTX 3090 Ti et la RTX 4090. Aux paramètres de base, et dans 3DMark Time Spy Extreme (4K), elle a 71% des performances d'une RTX 4090, alors que la RTX 3090 Ti a 55% de celles de la RTX 4090. Avec son curseur "power limit" au maximum, la RTX 4080 se rapproche de 2 points de pourcentage de la RTX 4090 (73% de la RTX 4090), et avec un peu d'OC manuel, elle ajoute encore 4 points de pourcentage. Les choses changent légèrement avec 3DMark Port Royal, où la RTX 4080 est 69% plus performante que la RTX 4090 dans un test où la RTX 3090 Ti fait 58% de celle de la RTX 4090.















Les tests de jeux présentent une histoire légèrement différente, avec des performances plus proches de celles de la RTX 4080 que de la RTX 4090. Dans Forza Horizon 5, la RTX 4090 est seulement 15,7% plus rapide que la RTX 4080. Elle n'est également que 7,9 % plus rapide dans CoD MWII. La RTX 4090 affiche cependant des gains d'environ 30 % par rapport à la RTX 4080 dans Shadow of the Tomb Raider (+39 %) et Cyberpunk 2077 (+37 %). Compte tenu de ces chiffres, nous prévoyons que la RTX 4080 affichera des gains de performance significatifs par rapport à la RTX 3080 de la génération précédente (10 Go), et des gains acceptables par rapport à la RTX 3090 Ti, tout en talonnant la RTX 4090 avec juste assez de performance pour ne pas la cannibaliser.















VIDEOCARDZ